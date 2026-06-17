Ivette Nadal, acompanyada de David Carabén, ha publicat una nova cançó, Som. Aquest és el segon single del seu proper disc, I això serà tot (Halley records). Estarà produït per Joan Pons i sortirà el proper setembre.
Som llum fina que creua l'aire,
som cant suau vora del riu,
som guspira dins la nit,
som silenci, som missatge.
Som dies, hores i llocs,
som cels, núvols i flors,
som llavis, somnis i acords.
Som el pas que uneix dos ponts,
som l'enigma que ens porta foc,
som la tanca mig ajustada,
som l'espera que es torna camí.
Som dies, hores i llocs,
som cels, núvols i flors,
som llavis, somnis i acords.
Som aquell fil a punt de trencar-se,
tu i jo,
som la set que no s'acaba.
Som dies, hores i llocs,
som cels, núvols i flors,
som llavis, somnis i acords.