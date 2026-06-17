Som

Som la tanca mig ajustada, / som l'espera que es torna camí

Piano Piano
Autor
Ivette Nadal i David Carabén
Ivette Nadal i David Carabén

Ivette Nadal, acompanyada de David Carabén, ha publicat una nova cançó, Som. Aquest és el segon single del seu proper disc, I això serà tot (Halley records). Estarà produït per Joan Pons i sortirà el proper setembre. 

Som llum fina que creua l'aire, 
som cant suau vora del riu,
som guspira dins la nit,
som silenci, som missatge.

Tornaràs a tremolar
Piano
Tornaràs a tremolar
Catorze

Som dies, hores i llocs,
som cels, núvols i flors, 
som llavis, somnis i acords.

Som el pas que uneix dos ponts,
som l'enigma que ens porta foc,
som la tanca mig ajustada,
som l'espera que es torna camí.

Som dies, hores i llocs,
som cels, núvols i flors, 
som llavis, somnis i acords.

Som aquell fil a punt de trencar-se, 
tu i jo,
som la set que no s'acaba.

Som dies, hores i llocs,
som cels, núvols i flors, 
som llavis, somnis i acords.

Ivette Nadal
Piano
Qualsevol nit pot sortir el sol (per Ivette Nadal)
Catorze
Data de publicació: 17 de juny de 2026
Última modificació: 17 de juny de 2026
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