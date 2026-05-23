«Quan tenia vuit anys, van enderrocar la casa on havia nascut i crescut. El meu pare es va posar al capdavant del negoci del meu avi i necessitava modernitzar-lo. Quan, un any després, al mateix lloc hi van construir una casa nova, hi vaig entrar i em vaig adonar que els meus records estaven a la casa vella, la que no tornaria a veure mai més. Saber que havia desaparegut per sempre em va impressionar tant que, anys més tard, vaig voler reconstruir la meva memòria fent fotos a altres cases semblants». Durant l'última dècada, el fotògraf neerlandès Bert Teunissen ha recorregut centenars de cases antigues d'arreu d'Europa. Són llars humils, que mantenen l'essència d'un altre temps.
1. República Txeca
2. Croàcia
3. Bèlgica
4. Bòsnia i Hercegovina
5. Bulgària
6. Hungria
7. Regne Unit
8. França
9. Alemanya
10. Espanya
11. Itàlia
12. Ucraïna
13. Kosovo
14. Polònia