  • Catorze /
  • Passadís /
  • Adhesius pel Català, la iniciativa que vol retornar la llengua i l'art als carrers

Adhesius pel Català, la iniciativa que vol retornar la llengua i l'art als carrers

En un context marcat per les dades nefastes de les últimes enquestes d’usos lingüístics, el projecte ens vol arrencar del pessimisme per fer-nos passar a l'acció

Passadís Passadís
Autor
Alguns dels dissenys creats per la iniciativa sense ànim de lucre.
Alguns dels dissenys creats per la iniciativa sense ànim de lucre.

Adhesius pel català és una associació sense ànim de lucre que impulsa la creació d’adhesius en defensa de la llengua, n’arxiva els dissenys en un repositori obert, els imprimeix i els distribueix arreu dels Països Catalans.

Els dissenys són obra d’artistes d’arreu dels Països Catalans —més d’una trentena ja hi han col·laborat— i, un cop creats, s’incorporen a l’arxiu obert del projecte. Així tothom se’ls pot descarregar, imprimir en forma d’adhesiu i enganxar-los allà on vulgui. Al carrer, a l’habitació, al portàtil o a qualsevol altre lloc: poden servir tant per reivindicar els drets lingüístics com per decorar i lluir el català amb orgull. D'aquesta manera, en lloc de caure en el pessimisme i el desànim per l'actual estat de salut del català, s'anima la societat civil a organitzar-se i a mobilitzar-se per la llengua. 

A més, qualsevol persona dels Països Catalans pot rebre fàcilment adhesius pel català a casa seva a través de la plataforma de micromecenatge Aixeta. Fent-vos mecenes del projecte, podreu rebre 10 adhesius a casa cada mes per 5 € o bé 10 adhesius cada trimestre per 2 €, acompanyats d’una carta que repassarà l’actualitat lingüística.

A continuació, us mostrem 14 dels adhesius impulsats pel projecte:

1. Jo parlo sempre en català, Anduluplandu

Jo parlo sempre en català, un adhesiu d'Anduluplandu

2. El nostre valencià, el català de totes, Natxo Sarvatxo

El nostre valencià, un adhesiu de Natxo Sarvatxo

3. Volem créixer en català, Núria Coll

Volem créixer en català, un adhesiu de Núria Coll

5. Vandalitza en català, undesgraciat

Vandalitza en català, un adhesiu d'undesgraciat

6. De festa, treu la llengua, Toni Lamolla

De festa, treu la llengua, un adhesiu de Toni Lamolla

7. Sem Catalunya Nord, parlem català, Masagué

Sem Catalunya Nord, un adhesiu de Masagué

8. Parla valencià, estima la llengua, Cesc Roca

Parla valencià, un adhesiu de Cesc Roca

9. La llengua és l'ànima d'un país, Pau Porta

La llengua és l'ànima d'un país, un adhesiu de Pau Porta

10. Les més entremaliades també mantenim la llengua!, Meritxell Garriga

Les més entremaliades també mantenim la llengua, un adhesiu de Meritxell Garriga

11. Volem viure plenament en valencià, Poc Trellart

Volem viure plenament en valencià, un adhesiu de Poc Trellart

12. El bilingüisme col·labora de manera activa en la mort del català, Albert Gabba

El bilingüisme col·labora de manera activa en la mort del català, un adhesiu d'Albert Gabba

13. El català, passa'l, Imma Mestre

El català, passa'l, un adhesiu d'Imma Mestre

14. Parla valencià · Estima la cultura, Helena Moral

Parla valencià, un adhesiu d'Helena Moral

El projecte també estableix ponts amb entitats per tal que imprimeixin adhesius i els reparteixin gratuïtament. Des de Catorze vam col·laborar-hi amb una gran campanya, quan la Diada del 2025 vam regalar centenars de folis d'adhesius i els vam enviar a cases d'arreu dels Països Catalans. Per organitzar campanyes com aquesta o per col·laborar-hi creant nous dissenys, podeu contactar amb Adhesius pel català enviant un correu electrònic a adhesiuspelcatala@gmail.com.

Al passadís d’una casa hi pengem quadres. En aquest apartat hi ha peces dedicades a l’art que solem trobar a galeries i museus.

Heart
Desa la publicació
Publicació: 27 de setembre de 2026 a les 19:39
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi