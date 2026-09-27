Adhesius pel català és una associació sense ànim de lucre que impulsa la creació d’adhesius en defensa de la llengua, n’arxiva els dissenys en un repositori obert, els imprimeix i els distribueix arreu dels Països Catalans.
Els dissenys són obra d’artistes d’arreu dels Països Catalans —més d’una trentena ja hi han col·laborat— i, un cop creats, s’incorporen a l’arxiu obert del projecte. Així tothom se’ls pot descarregar, imprimir en forma d’adhesiu i enganxar-los allà on vulgui. Al carrer, a l’habitació, al portàtil o a qualsevol altre lloc: poden servir tant per reivindicar els drets lingüístics com per decorar i lluir el català amb orgull. D'aquesta manera, en lloc de caure en el pessimisme i el desànim per l'actual estat de salut del català, s'anima la societat civil a organitzar-se i a mobilitzar-se per la llengua.
A més, qualsevol persona dels Països Catalans pot rebre fàcilment adhesius pel català a casa seva a través de la plataforma de micromecenatge Aixeta. Fent-vos mecenes del projecte, podreu rebre 10 adhesius a casa cada mes per 5 € o bé 10 adhesius cada trimestre per 2 €, acompanyats d’una carta que repassarà l’actualitat lingüística.
A continuació, us mostrem 14 dels adhesius impulsats pel projecte:
1. Jo parlo sempre en català, Anduluplandu
2. El nostre valencià, el català de totes, Natxo Sarvatxo
3. Volem créixer en català, Núria Coll
5. Vandalitza en català, undesgraciat
6. De festa, treu la llengua, Toni Lamolla
7. Sem Catalunya Nord, parlem català, Masagué
8. Parla valencià, estima la llengua, Cesc Roca
9. La llengua és l'ànima d'un país, Pau Porta
10. Les més entremaliades també mantenim la llengua!, Meritxell Garriga
11. Volem viure plenament en valencià, Poc Trellart
12. El bilingüisme col·labora de manera activa en la mort del català, Albert Gabba
13. El català, passa'l, Imma Mestre
14. Parla valencià · Estima la cultura, Helena Moral
El projecte també estableix ponts amb entitats per tal que imprimeixin adhesius i els reparteixin gratuïtament. Des de Catorze vam col·laborar-hi amb una gran campanya, quan la Diada del 2025 vam regalar centenars de folis d'adhesius i els vam enviar a cases d'arreu dels Països Catalans. Per organitzar campanyes com aquesta o per col·laborar-hi creant nous dissenys, podeu contactar amb Adhesius pel català enviant un correu electrònic a adhesiuspelcatala@gmail.com.