El Mestre de Cabestany, al MNAC

L’exposició reuneix més de cent obres d’escultura, pintura, manuscrits il·luminats, dibuixos i documents d'arreu del món

Passadís Passadís
Autor
Mestre de Cabestany. Cap de sant Pere, c. 1160 1170. Museu del Castell de Peralada
Mestre de Cabestany. Cap de sant Pere, c. 1160 1170. Museu del Castell de Peralada

El MNAC ret homenatge a l’escultor més genial i internacional del romànic català, el Mestre de Cabestany. Considerat per a molts el veritable Picasso del segle XII, aquesta mostra ens apropa la seva gran obra mestra, la desapareguda portada de marbre de Sant Pere de Rodes, al Port de la Selva (1160-1170). L'exposició, que la podreu visitar fins al 28 de juny, aborda la sorprenent trajectòria vital d’aquest artista —entre la Toscana, el Migdia francès, Catalunya i Navarra—, així com els nombrosos interrogants oberts en relació amb les fonts i les intencions originals del seu art.

L’aparició d’una sèrie de peces procedents d’aquest conjunt i l’ingrés de cinc d’elles (un relleu, dos caps masculins, un fragment de vestimenta i la cartel·la de l’INRI de la creu) a la col·lecció del MNAC han propiciat aquesta mostra ambiciosa i de gran abast, que pretén posar en valor l’originalitat i la modernitat d’aquest escultor itinerant en el context del romànic europeu. A més a més, aquest recorregut remarca l’extraordinària dimensió artística de l’abadia benedictina de Sant Pere de Rodes i la seva llarga i agitada història patrimonial des de l’edat mitjana fins a l’època contemporània. El monestir, enclavat en un lloc incomparable, on la natura és indissociable de l’art, s’ha convertit en un mite contemporani de la història de l’art romànic.

L’exposició reuneix més de cent obres d’escultura, pintura, manuscrits il·luminats, dibuixos i documents procedents de museus, biblioteques i arxius nacionals i internacionals (Cluny, Tolosa, Avinyó, París, Pisa, Cremona, Roma, Torí, Londres), amb la particularitat que inclou obres i documents inèdits. De la portada desapareguda s’hi exposen, per primera vegada, un relleu figurat d’extraordinària qualitat trobat recentment, tres caps masculins, la cartel·la del Titulus Crucis de l’antiga crucifixió de pedra, un nou fragment del marc de la porta, així com dos documents sobre el desmuntatge de l’abadia i de la façana escultòrica al segle XIX. De la mateixa manera, podrem accedir a una reconstrucció hipotètica de la portada, així com a la confirmació que els marbres antics reutilitzats pel Mestre de Cabestany provenen de Carrara (Itàlia) i del Proconès (Turquia). Per aquest motiu, en un mateix espai es reuneixen obres d’art romànic, sarcòfags romans, peces reutilitzades o brutalment fragmentades, relats de viatgers, informes sobre el desmantellament del monestir i testimonis de la progressiva recuperació de la memòria del lloc. Us n'oferim un passeig virtual:

1.

Wiligelmo, Pila d’aigua beneita amb imatges demoníaques, 1107 1115. Museu Diocesà de Cremona. Foto: Museu Diocesà de Cremona 1
Pila d’aigua beneita amb imatges demoníaques, 1107 - 1115. Museu Diocesà de Cremona. Foto: Museu Diocesà de Cremona

2.

Mestre de Cabestany. Aparició de Jesús als seus deixebles al mar, segon terç del segle XII. Museu Frederic Marès. ©Foto ArtWorkPhoto.eu
Mestre de Cabestany. Aparició de Jesús als seus deixebles al mar, segon terç del segle XII. Museu Frederic Marès. ©Foto: ArtWorkPhoto.eu

3.

©MNAC Marina Castillón
©MNAC. Foto: Marina Castillón

4.

©MNAC Marina Castillón
©MNAC. Foto: Marina Castillón

5.

©MNAC Marta Mérida
©MNAC. Foto: Marta Mérida

6.

©MNAC Marta Mérida
©MNAC. Foto: Marta Mérida

7.

©MNAC Marta Mérida
©MNAC. Foto: Marta Mérida

8.

Agnus Dei, galilea de la abadia de Cluny, segona meitat del segle XII. Cluny, Musée d’Art et d’Archéologie. © Philippe BerthéCMN Dist. SCALA, Florence
Agnus Dei, galilea de la abadia de Cluny, segona meitat del segle XII. Cluny, Musée d’Art et d’Archéologie. © Philippe Berthé CMN Dist. SCALA, Florence

9.

Cap humà, fragment d'un relleu. ©MNAC Marina Castillón
Cap humà, fragment d'un relleu. ©MNAC. Foto: Marina Castillón

10.

Cap humà. Fragment d'un relleu. Dipòsit de la Generalitat de Catalunya. Col·lecció Nacional d'Art, 2023. ©MNAC Marina Castillón
Cap humà. Fragment d'un relleu. Dipòsit de la Generalitat de Catalunya. Col·lecció Nacional d'Art, 2023. ©MNAC. Foto: Marina Castillón

11.

Mestre de Cabestany. Cap de sant Pere, c. 1160 1170. Museu del Castell de Peralada
Mestre de Cabestany. Cap de Sant Pere, c. 1160 - 1170. Museu del Castell de Peralada

12.

Mestre de Cabestany. Capitell amb caps de lleons devoradors. Detall, c. 1160 1170. Museu del Castell de Peralada
Mestre de Cabestany. Capitell amb caps de lleons devoradors. Detall, c. 1160 1170. Museu del Castell de Peralada

13.

Antoniazzo Romano. La Navicella di Giotto, s. XV. Avignon, Musée du Petit Palais. © GrandPalaisRmnRené Gabriel Ojeda
Antoniazzo Romano. La Navicella di Giotto, s. XV. Avignon, Musée du Petit Palais. © GrandPalaisRmn. René Gabriel Ojeda

14.

Sarcòfag del Bon pastor, escena de Jonas, últim terç del segle XIII. Pisa, Museo Nazionale di San Matteo
Sarcòfag del bon pastor, escena de Jonàs, últim terç del segle XIII. Pisa, Museo Nazionale di San Matteo
Miquel Barceló
Artesans del temps
Miquel Barceló: «He d'estar preparat per perdre-ho tot»
Gemma Ventura Farré
Data de publicació: 17 de maig de 2026
Última modificació: 17 de maig de 2026
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi