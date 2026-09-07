La mort de la bellesa

14 muntatges fotogràfics mostren com l'arquitectura i el disseny cada cop són més funcionals

Passadís Passadís
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Un muntatge del compte d'Instagram Wealth
Un muntatge del compte d'Instagram Wealth

Abans els teatres, els mercats, les biblioteques, les cases, els balcons, fins i tot els ascensors i els bancs del carrer eren bonics: tenien detalls fets amb cura que implicaven artesans, fusters, ferrers, vidriers. El compte d'Instagram Wealth ha fet uns muntatges en què compara dissenys antics amb d'altres de moderns per mostrar com cada cop es construeix d'una forma més simplificada, freda i despersonalitzada. I és que el nostre món ha guanyat velocitat i eficàcia, però, ¿a quin preu?

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Un muntatge del compte d'Instagram Wealth

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"El Park Güell i els seus orígens, 1894-1926", de Mireia Freixa i Mar Leniz
Barcelona Llibres
El Park Güell amb ulls nous
Maria Botam i Cortina

Al passadís d’una casa hi pengem quadres. En aquest apartat hi ha peces dedicades a l’art que solem trobar a galeries i museus.

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Publicació: 07 de setembre de 2026 a les 18:49
Modificació: 07 de setembre de 2026 a les 18:56
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