La mort de la bellesa

Abans els teatres, els mercats, les biblioteques, les cases, els balcons, fins i tot els ascensors i els bancs del carrer eren bonics: tenien detalls fets amb cura que implicaven artesans, fusters, ferrers, vidriers. El compte d'Instagram Wealth ha fet uns muntatges en què compara dissenys antics amb d'altres de moderns per mostrar com cada cop es construeix d'una forma més simplificada, freda i despersonalitzada. I és que el nostre món ha guanyat velocitat i eficàcia, però, ¿a quin preu?
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