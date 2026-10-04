La vida tranquil·la de la meva àvia

14 il·lustracions que mostren la cara amable dels pobles

Passadís Passadís
Autor
"Costumbres de club", Gonzalo Escribano
"Costumbres de club", Gonzalo Escribano

L'il·lustrador manxec Gonzalo Escribano (Alcázar de San Juan, 1985) té una àvia, la abuela Pili, que ha inspirat molts dels seus dibuixos. Les estones en què està asseguda al carrer xerrant amb les veïnes, quan talla verdures a la taula del menjador, quan juga a petanca, quan va a fer gimnàsia amb les seves amigues. I és que Escribano, al seu projecte d'Instagram Costumbre de club, il·lustra allò que veu a la seva terra: el món tranquil i pausat de la gent gran, les tradicions i rituals que a poc a poc es van perdent. L'objectiu de l'artista és captar la bellesa dels llocs on, aparentment, mai passa res. Ell mateix ho explica així: «T'adones que les arrels són el més important. Formen part de la nostra vida. Crec que una vida centrada a les ciutats és inviable».

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"Costumbres de club", Gonzalo Escribano

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153 LA GIMNASIA II

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Dolors Planiol
Passadís
La vellesa tranquil·la dels meus pares
Catorze

Al passadís d’una casa hi pengem quadres. En aquest apartat hi ha peces dedicades a l’art que solem trobar a galeries i museus.

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Publicació: 04 d'octubre de 2026 a les 18:46
Modificació: 04 d'octubre de 2026 a les 18:47
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