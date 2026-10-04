La vida tranquil·la de la meva àvia

L'il·lustrador manxec Gonzalo Escribano (Alcázar de San Juan, 1985) té una àvia, la abuela Pili, que ha inspirat molts dels seus dibuixos. Les estones en què està asseguda al carrer xerrant amb les veïnes, quan talla verdures a la taula del menjador, quan juga a petanca, quan va a fer gimnàsia amb les seves amigues. I és que Escribano, al seu projecte d'Instagram Costumbre de club, il·lustra allò que veu a la seva terra: el món tranquil i pausat de la gent gran, les tradicions i rituals que a poc a poc es van perdent. L'objectiu de l'artista és captar la bellesa dels llocs on, aparentment, mai passa res. Ell mateix ho explica així: «T'adones que les arrels són el més important. Formen part de la nostra vida. Crec que una vida centrada a les ciutats és inviable».
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