14 llibres que 14 escriptors regalaran per Sant Jordi

A aquest llibre m’hi ha portat una casualitat a la qual estic molt agraïda perquè si no, no hi hagués arribat mai. Desconeixia l’autora, la coberta no m’agrada; el títol, tampoc. Si m’haguessin dit que va dels camps de dones per violar a la guerra dels Balcans, m’hauria fet por llegir-lo, i, malgrat tot això que us dic, me’l vaig empassar d’una sentada, totalment abduïda per la seva potència, per la seva escriptura, per uns personatges molt ben construïts. Va de violència, sí, però també de perdó, de superació, de vida i d’amor.