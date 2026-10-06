Una nit de tempesta, la Francesca arriba a un petit hotel de províncies que està tancat. Tot i això, la Francine, la propietària, allotja la jove viatgera, que sembla exhausta i desorientada. La conversa entre les dues dones crea un vincle especial. Just abans de quedar-se incomunicades pel creixement del riu, arriba un altre viatger, l'André, que busca informació d'una persona amb qui havia quedat en aquest hotel vint anys enrere. Entre el misteri, la tensió i la poesia, l’acció gira al voltant d’una ferida antiga que demana ser anomenada i sanada. I és que tant la Francesca com l'André arriben a l’hotel —concebut gairebé com un santuari— en un moment crític de les seves vides. Tots dos carreguen amb una pregunta que, tard o d’hora, ens toca a tots: ¿quin és el sentit de la nostra vida? Com un diluvi que neteja allò que ja no pot continuar amagat sota el silenci, aquesta trobada es converteix en una oportunitat per guarir les ferides del passat.
Del 23 d'octubre al 8 de novembre el teatre Dau al Sec acull La setmana del diluvi, escrita per la dramaturga Eva Hibernia i interpretada per Mercè Managuerra, Òscar Molina i Anna Sabaté. Produïda pel mateix teatre i per La Korbata, està dirigida per Alejandro Giles, que en destaca això: "L'obra parla de la necessitat de revisar els abusos de la història que romanen com a inèrcies invisibles i continuen condicionant el nostre present. Tots arrosseguem ferides, silencis i fractures que encara no han acabat de cicatritzar. La dramatúrgia d'Hibernia aconsegueix fer emergir no només l’abús, sinó també el tabú que l’envolta i que converteix el trauma en una cosa tan difícil d’abordar. Però l’obra va molt més enllà. Parla de com podem afrontar un passat dolorós sense renunciar a l’agraïment per la vida; de l’empatia i l’escolta com a maneres d’acompanyar; de la necessitat de reconciliar-nos amb les nostres figures parentals internes per reparar el nen ferit que habita dins nostre".
Sortegem tres entrades dobles per veure La setmana del diluvi el diumenge 25 d'octubre a les 18.00 h. Podeu participar-hi fins al 12 d'octubre a través del post que n'hem fet a Facebook i Instagram.