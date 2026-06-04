S'apropa l’estiu i, amb ell, torna la gran cita de Barcelona: el Festival Grec. En aquesta edició, Kulunka Teatro, la companyia basca de teatre gestual reconeguda arreu del món, presentarà al Teatre Condal tres dels espectacles més celebrats de la seva trajectòria: André i Dorine, Solitudes i Forever.
A André i Dorine, una parella gran veu com la seva rutina es capgira amb l’arribada d'una malaltia. A Solitudes, un home busca ser escoltat en un món que sembla haver deixat d’entendre’l, i a Forever, una família s’allunya, gairebé sense adonar-se’n, d’allò que havia imaginat que seria la seva felicitat. Tot i explicar històries diferents, les tres peces comparteixen una sensibilitat i una mirada profundament humana sobre l’amor, els vincles familiars, la vellesa, la soledat i la necessitat de comunicar-nos. Sense paraules, però amb una força expressiva extraordinària, Kulunka Teatro construeix un univers teatral que commou.
Sortegem cinc entrades dobles perquè gaudeixis de les tres obres. Podeu participar-hi a través del post que n'hem fet a Facebook i Instagram . Els tiquets que rifem són, en el cas d'André i Dorine, per a la funció del 4 de juliol a les 20.00 h; de Solitudes, per a l'11 de juliol a les 20.00 h, i de Forever, per al 24 de juliol a les 19:30 h. El 14 de juny n'anunciarem els guanyadors. Us presentem les tres obres:
André i Dorine, dirigida per Iñaki Rikarte. De l'1 al 9 de juliol, al Teatre Grec.
Explica la commovedora història d’una parella d’ancians la vida anodina dels quals es veu sacsejada per la malaltia. L’André, —escriptor—, i la Dorine, —violoncel·lista—, necessitaran recordar qui han estat per no oblidar el que són. Així, a través dels seus oficis i de la relació amb els seus objectes —la màquina d’escriure i el violoncel—, s’embarcaran en un viatge emocional que, sense una paraula i amb el poder de la màscara, transita entre el drama i la comèdia, entre l’amor i l’oblit, entre la vida i la mort. En definitiva, una història senzilla, profunda i lluminosa sobre el poder de l’amor.
Solitudes. Direcció: Iñaki Rikarte. Del 10 al 19 de juliol.
El protagonista de Solitudes se sent incomprès perquè, com gairebé tota la gent gran, valora aquelles coses senzilles que als altres els passen per alt. Allò extraordinari d’aquesta història és que l'avi no es resigna, no renuncia als seus petits desitjos i hi lluita amb determinació i dignitat. Això, evidentment, tindrà les seves conseqüències, per a ell mateix i per als qui l’envolten.
Forever. Direcció: Iñaki Rikarte. Del 22 de juliol al 2 d'agost.
Forever és la història que explica com una família es va allunyant del que va somiar que seria. Reflectint amb humor i ironia les contradiccions de l’amor, posa el focus en temes com ara la maternitat, l’educació, la discapacitat i la incomunicació. Sobre una plataforma giratòria i amb un llenguatge molt cinematogràfic, Forever és un carrusel; la roda de la vida. Però també és una espiral que, a mesura que gira, aprofundeix en el dolor dels protagonistes. ¿Fins on ens pot arrossegar la incomunicació dins d'una família? El que és pertorbador i emocionant és que la història d’aquesta família podria ser la de la nostra.
"Tast teatral i sorteig" és una secció que fem en col·laboració amb teatres per fer arribar obres en cartellera als lectors de Catorze que tinguin ganes de participar (i, si pot ser, guanyar).