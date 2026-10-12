La Fira de Montjuïc ha acollit, del 9 a l’11 d’octubre, el gran punt de trobada del videojoc al sud d’Europa: la primera edició del SAGA Barcelona Game Fest. Coorganitzat per Plataforma per la Llengua, el Saló del Gaming i RetroBarcelona, ha tingut una afluència de més de 21.000 persones i ha fet possible que hi haguessin 1.590 reunions de negoci.
I és que amb més beneficis que el cinema i la música junts, el mercat del gaming es troba en un període de creixement exponencial de jugadors internacionals. Dins l’Estat espanyol, Catalunya és el motor indiscutible del sector, amb 756 milions d’euros facturats l’any 2023. Com va explicar, en l'arrencada del festival, la portaveu de l’esdeveniment, Tina Font, "hi ha hagut una voluntat d’oferir un espai obert, inclusiu i accessible per a tothom, que superés els estigmes tradicionals i demostrés que la cultura del videojoc interpel·la persones de totes les edats i perfils."
L’estand de la Generalitat de Catalunya, impulsat pels departaments de Política Lingüística i de Cultura, ha dut el títol “Catalunya juga fort: creativitat, talent i comunitat”, i ha comptat amb una zona de reunions per a professionals i d'una àrea d'activitats oberta a l'ecosistema del videojoc. L'objectiu ha estat oferir una imatge conjunta i un espai de relació, informació i dinamització des d'on donar a conèixer els principals recursos i les iniciatives públiques orientades a reforçar el sector del videojoc a Catalunya. L'estand ha acollit activitats, ha difòs informació sobre subvencions i altres vies de finançament per a les empreses del sector i ha distribuït materials com la guia per gaudir dels videojocs en família Partida Compartida i el Catàleg de les empreses de videojocs a Catalunya 2026, entre d’altres. I és que l'objectiu ha estat ben clar: que sigui el saló de videojocs de referència al sud d'Europa i l'espai de trobada de les comunitats catalanoparlants de l'ecosistema. I per aconseguir-ho, el català ha estat la llengua de la retolació, l'atenció al públic i gran part de les activitats programades.
En aquesta primera edició, el SAGA ha comptat amb 500 punts de joc, instal·lacions immersives amb dispositius de realitat virtual d’última generació, cabines de simulació i una de les atraccions principals de la fira, l’Àrea Nintendo. L’empresa japonesa, que té una presencia limitada en l’àmbit estatal, ha ofert un estand oficial i exclusiu on ha presentat alguns dels seus llançaments recents. A més a més, les compositores de bandes sonores de videojocs Miki Higashino i Manami Matsumae han participat en conferències i entrevistes, i han actuat a l’escenari principal acompanyades d’Elesky, una intèrpret que ha tocat a piano la música dels jocs preferits dels assistents.
A través de la plataforma MeetToMarch (M2M), els visitants han pogut establir connexions internacionals i fer negocis. Més de 35 països han participat en estudis, tallers i sessions de debat estratègic, que s’han articulat en taules rodones que tractaven la projecció exterior del talent català, el lideratge femení del videojoc i el futur del format físic. Alhora, el desenvolupament emergent ha tingut un paper clau a la fira. El programa ‘Mentorships for the future’, patrocinat per Larian Games, ha obert línies de finançament i assessorament d’inversió coordinades amb Madrid In Game i pitchings.
A més, hi ha hagut una zona d’esports electrònics i competicions, en què han tingut lloc tornejos eliminatoris oberts, amb líders com FIFA, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros o Call of Duty. El recinte ha guardat un espai al Museu del Videojoc de Catalunya (MUVIC) i a la mostra My Famicase Exhibition, que ha il·lustrat les innovacions del sector amb 250 cartutxos vinguts directament de Tòquio, i ha presentat nous videojocs alternatius d’Alemanya, l’Argentina i Catalunya. Per últim, també hi ha hagut espectacles i partits d’exhibició, com la presentació de la nova lliga de League of Legends de la Universitat de Barcelona o el concurs de cosplay.