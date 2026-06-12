El català continua guanyant espai en l'univers de les plataformes audiovisuals. Disney+ ha incorporat trenta-set pel·lícules doblades al català gràcies a un acord de col·laboració entre la plataforma, el Departament de Política Lingüística i 3Cat. Aquesta iniciativa representa un nou pas en la normalització de la llengua catalana dins del consum audiovisual digital. Amb aquesta incorporació, el catàleg de Disney+ ja suma 128 títols disponibles en català. Entre les noves produccions s'hi troben obres emblemàtiques i molt estimades pel públic, com El diable es vesteix de Prada, Alien, Sol a casa, El sisè sentit o Braveheart. Pel·lícules que han marcat generacions i que ara es poden redescobrir a través de la llengua pròpia de Catalunya.
Aquesta ampliació és fruit de la voluntat compartida de fer que el català sigui cada vegada més present en els espais digitals que formen part del nostre dia a dia. Els doblatges, elaborats originalment per 3Cat, arriben ara a una de les plataformes més populars del món.
L'acord amb Disney+ s'afegeix a altres iniciatives impulsades en els darrers anys amb plataformes com Netflix, HBO Max i Filmin, que han contribuït a ampliar de manera significativa l'oferta de continguts en català. Al mateix temps, la Generalitat continua donant suport al doblatge i la subtitulació de pel·lícules i sèries per garantir que la llengua catalana tingui una presència viva i visible en el panorama audiovisual actual.
Els títols que s’han afegit a Disney+ són els següents:
- A la corda fluixa
- Aigua per a elefants
- Alien
- Alien versus Predator
- Bàsil, el ratolí detectiu
- Big
- Braveheart
- Brooklyn
- Camí de perdició
- El cigne negre
- El club dels poetes morts
- El dia de demà
- El diable es vesteix de Prada
- El planeta dels simis (1968)
- El regne del cel
- El sisè sentit
- El vol del Fènix
- Els pingüins del senyor Popper
- Els rescatadors
- Entre copes
- Garfield 2
- Hitchcock
- Jo, robot
- Joy
- La proposta
- L'aprenenta de bruixa
- L'exòtic Hotel Marigold
- Monuments men
- Oliver i companyia
- Petita miss Sunshine
- Qui ha enredat en Roger Rabbit?
- Sol a casa
- Sol a casa 2: Perdut a Nova York
- Speed
- Taran i la caldera màgica
- Un bon any
- Valors ocults
Entre els títols que Disney+ ja oferia en català hi ha els films que s’han doblat gràcies al suport del Departament Política Lingüística, com Hoppers, Zootròpolis 2, Elio, Vaiana 2, Del revés 2 i El regne del planeta dels simis, així com algunes produccions catalanes com la sèrie El mal invisible.