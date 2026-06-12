Disney+ cada cop parla més en català

‘Sol a casa’, ‘El diable es vesteix de Prada’: consulta aquí les pel·lícules en català que pots veure a Disney+

Golfes Golfes
Autor
"Sol a casa", dirigida per Chris Columbus
"Sol a casa", dirigida per Chris Columbus

El català continua guanyant espai en l'univers de les plataformes audiovisuals. Disney+ ha incorporat trenta-set pel·lícules doblades al català gràcies a un acord de col·laboració entre la plataforma, el Departament de Política Lingüística i 3Cat. Aquesta iniciativa representa un nou pas en la normalització de la llengua catalana dins del consum audiovisual digital. Amb aquesta incorporació, el catàleg de Disney+ ja suma 128 títols disponibles en català. Entre les noves produccions s'hi troben obres emblemàtiques i molt estimades pel públic, com El diable es vesteix de Prada, Alien, Sol a casa, El sisè sentit o Braveheart. Pel·lícules que han marcat generacions i que ara es poden redescobrir a través de la llengua pròpia de Catalunya.

Aquesta ampliació és fruit de la voluntat compartida de fer que el català sigui cada vegada més present en els espais digitals que formen part del nostre dia a dia. Els doblatges, elaborats originalment per 3Cat, arriben ara a una de les plataformes més populars del món. 

L'acord amb Disney+ s'afegeix a altres iniciatives impulsades en els darrers anys amb plataformes com Netflix, HBO Max i Filmin, que han contribuït a ampliar de manera significativa l'oferta de continguts en català. Al mateix temps, la Generalitat continua donant suport al doblatge i la subtitulació de pel·lícules i sèries per garantir que la llengua catalana tingui una presència viva i visible en el panorama audiovisual actual.

Els títols que s’han afegit a Disney+ són els següents:

  1. A la corda fluixa 
  2. Aigua per a elefants 
  3. Alien 
  4. Alien versus Predator
  5. Bàsil, el ratolí detectiu 
  6. Big 
  7. Braveheart
  8. Brooklyn
  9. Camí de perdició 
  10. El cigne negre 
  11. El club dels poetes morts 
  12. El dia de demà 
  13. El diable es vesteix de Prada 
  14. El planeta dels simis (1968) 
  15. El regne del cel 
  16. El sisè sentit 
  17. El vol del Fènix 
  18. Els pingüins del senyor Popper
  19. Els rescatadors 
  20. Entre copes 
  21. Garfield 2 
  22. Hitchcock 
  23. Jo, robot 
  24. Joy
  25. La proposta 
  26. L'aprenenta de bruixa
  27. L'exòtic Hotel Marigold
  28. Monuments men
  29. Oliver i companyia 
  30. Petita miss Sunshine
  31. Qui ha enredat en Roger Rabbit? 
  32. Sol a casa 
  33. Sol a casa 2: Perdut a Nova York 
  34. Speed
  35. Taran i la caldera màgica 
  36. Un bon any 
  37. Valors ocults 

Entre els títols que Disney+ ja oferia en català hi ha els films que s’han doblat gràcies al suport del Departament Política Lingüística, com HoppersZootròpolis 2ElioVaiana 2Del revés 2 El regne del planeta dels simis, així com algunes produccions catalanes com la sèrie El mal invisible.

Presentació del balanç del primer any del Pacte Nacional per la Llengua - Foto: IEC
Golfes
El balanç del primer any del Pacte Nacional per la Llengua
Catorze
Data de publicació: 12 de juny de 2026
Última modificació: 12 de juny de 2026
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi