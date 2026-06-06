Només un any després de la seva signatura, el Pacte Nacional per la Llengua ja ha completat més del 62% de les mesures previstes i ha mobilitzat més de 256 milions d'euros. El Govern n'ha fet balanç a l'acte Del compromís a l'acció, on també ha anunciat la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics, un organisme destinat a garantir l'exercici efectiu dels drets lingüístics de la ciutadania.
Segons les dades presentades, 123 de les 206 mesures incloses al Pacte ja s'han executat, mentre que 27 es troben en fase avançada i 43 estan en marxa. Només una petita part de les actuacions encara no s'han iniciat. Un dels àmbits on l'impacte ja és més visible és en l'aprenentatge del català entre la població adulta. El Consorci per a la Normalització Lingüística oferirà més de 135.000 places el curs 2025-2026 gràcies a un pla de xoc de 8,8 milions d'euros. Paral·lelament, l'interès per obtenir certificacions oficials de català continua creixent i els canvis normatius permetran ampliar les convocatòries d'exàmens.
El desplegament territorial del Pacte també ha avançat amb força. Més de dos terços de la població catalana viu en municipis adherits a la iniciativa, s'han constituït una trentena de taules locals i territorials i s'han impulsat 350 cursos de català amb 8.750 places gràcies a noves línies de subvenció per a ajuntaments i entitats. Els efectes del Pacte també s'han fet notar en àmbits com l'educació, la salut, la justícia o el comerç. Les aules d'acollida han assolit una xifra rècord amb 1.641 dotacions; totes les entitats del sistema públic de salut disposen ja d'un referent lingüístic i d'un pla de gestió lingüística, i s'han impulsat noves mesures per reforçar la formació en català de jutges i fiscals. En el sector comercial, les actuacions per garantir el compliment de la normativa lingüística també han arribat a nivells rècord.
Tot i els avenços, el conseller de Política Lingüística, F. Xavier Vila, ha subratllat que el Pacte és un projecte de llarg recorregut. Amb horitzó 2030, l'objectiu és consolidar les transformacions iniciades i reforçar la presència del català en tots els àmbits de la vida social. Podeu consultar l’estat de compliment del Pacte Nacional per la Llengua en aquest enllaç.