Un dels grans objectius de la Fundació Carulla és potenciar l'ús del català. És per això que han impulsat la segona edició de la Crida d’idees pel català, en què destinen 40.000 euros al desenvolupament de projectes i idees que contribueixin a fomentar l’ús social de la llengua. Marta Esteve, directora de la Fundació, diu: «necessitem propostes creatives, comunitàries i culturals per fer créixer l’ús social del català i generar nous espais de comunitat i futur per a la llengua».
La convocatòria busca idees innovadores que utilitzin qualsevol llenguatge o suport artístic des d’una mirada contemporània i participativa. Les propostes seleccionades participaran en un procés de formació, mentoria i prototipatge amb eines d’innovació cultural i impacte social. Cal remarcar que no cal tenir un projecte acabat per participar-hi. Si tens una idea cultural que pot activar l’ús del català, presenta-la!
D’entre totes les candidatures, se seleccionaran fins a 20 idees en una primera fase. Posteriorment, 8 projectes passaran a la fase de consolidació i, finalment, 2 iniciatives rebran un suport econòmic de 5.000 euros, amb possibilitat d’obtenir fins a 15.000 euros addicionals per al seu desenvolupament. La convocatòria estarà oberta fins al 5 de juny de 2026. Els dos projectes guanyadors de l’edició passada ja s’han convertit en una realitat: Fent Caliu, un programa de continguts digitals impulsat per Mitja Catalana, i Buscamot, una aplicació de reptes diaris en català que ja compta amb centenars d’usuaris actius.
A més a més, davant l’emergència lingüística que estem vivint, la Fundació Carulla també ha impulsat una nova línia d’ajuts amb la voluntat de reconèixer i donar impuls a projectes que ja estan generant activitat i comunitat en català. La convocatòria s’adreça a persones, col·lectius i entitats sense ànim de lucre amb iniciatives actives durant el 2026 que contribueixin al foment de l’ús social de la llengua. D'aquesta manera, destinarà una bossa total de 20.000 euros, distribuïts entre diferents projectes, amb ajuts de fins a 2.500 euros per proposta. Els recursos podran destinar-se a accions concretes de creixement, consolidació, comunicació o ampliació d’impacte. La convocatòria estarà oberta del 9 al 26 de juny de 2026, i valorarà especialment la capacitat dels projectes per generar nous usos i espais per al català, així com el potencial de creixement i transformació.
Aquestes iniciatives s’emmarquen en el context del Pacte Nacional per la Llengua, que busca protegir el català, revertir la pèrdua de parlants i ampliar-ne l’ús social. Davant aquest repte col·lectiu, la Fundació Carulla aposta per la cultura, la creativitat i l’acció comunitària com a eines per generar nous espais i experiències compartides en català. El pacte fixa nou grans objectius i el repte d’aconseguir que almenys 600.000 noves persones parlin català abans del 2030.