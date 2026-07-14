El 14 de juliol és l'efemèride de personalitats com Natalia Ginzburg, Gustav Klimt, Toni Cruz, Alphonse Mucha, Woody Guthrie i Léo Ferré:
«Crec que als fills no se'ls han d'ensenyar les petites virtuts, sinó les grans. No els hem d'ensenyar l'estalvi, sinó la generositat i la indiferència cap als diners; no la prudència, sinó el coratge i el menyspreu del perill; no l'astúcia, sinó la franquesa i l'amor a la veritat; no la diplomàcia, sinó l'amor al proïsme i l'abnegació; no el desig de l'èxit, sinó el desig d'ésser i de saber.» L'escriptora Natalia Ginzburg va néixer a Palerm el 14 de juliol del 1916 i va morir a Roma el 7 d'octubre del 1991. La seva família es va traslladar a Torí, on no va anar a l'escola, sinó que es va educar a casa. Us oferim 14 idees seves per educar els fills (estan extretes del llibre Les petites virtuts):
«Tenia disset anys en aquell moment, i havia suspès llatí, grec i matemàtiques. Vaig plorar molt quan m’ho van dir. Però, després d’escriure el relat, sentia una mica menys de vergonya.» Recordem un dels noms principals de la literatura italiana del segle XX llegint-ne El meu ofici, un text que forma part d'un dels seus llibres més coneguts, Les petites virtuts (publicat per Àtic dels Llibres):
«A casa dels meus pares, quan era petita, a taula, si els meus germans o jo vessàvem el got sobre les tovalles, o fèiem caure un ganivet a terra, la veu del pare tronava: "No sigueu barroers!". Si sucàvem el pa a la salsa, cridava: "No llepeu els plats! No feu porqueries! No feu pasterades!"». Lèxic familiar també és una magnífica porta d'entrada a la seva literatura. La mateixa autora en va dir: «Durant la infantesa i adolescència em vaig proposar escriure un llibre que parlés de les persones del meu entorn. Aquest és, en part, aquell llibre, però només en part perquè la memòria és dèbil i perquè els llibres creats a partir de la realitat només són bocins i fragments del que hem vist i sentit». Us regalem l'arrencada de l'obra de Natalia Ginzburg:
Ginzburg explica a La ciutat i la casa la història de Giuseppe, que als cinquanta anys es ven la casa i deixa Roma per anar-se'n als Estats Units a viure amb el seu germà Ferruccio. Arran d'aquesta decisió es desplega el format epistolar de la novel·la. El protagonista es carteja amb la colla i la família que deixa a Itàlia. Es refugia rere les cartes i, amb un estil sec i líric, els diu tot allò que no s'ha atrevit a dir mai. Llegim les dues primeres cartes de la novel·la de Natalia Ginzburg, en la traducció de Meritxell Cucurella-Jorba i publicada per Club Editor:
Gustav Klimt va néixer el 14 de juliol de 1862 a Baumgarten i va morir el 6 de febrer de 1918 a Viena. Recordem l'artista a través d'un recorregut cronològic (entre 1902 i 1917) per 14 de les seves pintures:
També us oferim el primer capítol de la primera novel·la de l'autora italiana: El camí que porta a ciutat. Publicada per Edicions ela geminada i traduïda per Alba Dedeu, ens apropa a la tardor del 1941, en plena Guerra Mundial, quan Ginzburg vivia confinada amb el seu marit al petit poble de Pizzoli:
El cantant, actor i productor de televisió Toni Cruz va néixer a Girona el 14 de juliol de 1946 i va morir als 78 anys l'11 de juliol de 2025. De jove va viure a Canet de Mar, on va conèixer Josep Maria Mainat, amb qui compartia el plaer per la música. El 1968, amb Miquel Àngel Pasqual, van fundar La Trinca, un trio que va triomfar arreu del territori i que va ser la banda sonora de tota una generació:
El recordem escoltant una de les cançons més conegudes de la banda:
Alphonse Mucha va néixer a Ivančice, a l'actual República Txeca, el 24 de juliol de 1860 i va morir a Praga el 14 de juliol de 1939. Va ser pintor i artista gràfic, i un dels màxims exponents de l'Art Nouveau, una de les branques del Modernisme, moviment que al tombant del segle XIX va voler trencar les barreres entre les belles arts i les arts aplicades i es va caracteritzar per l'ús de les formes orgàniques, presents en la natura, com les de les flors i altres vegetals. Fem un recorregut per 14 de les seves obres:
Woody Guthrie va néixer el 14 de juliol de 1912 i va morir el 3 d'octubre de 1967. Recordem el cantautor de folk nord-americà escoltant-ne la cançó I Ain't Got Not Home versionada per Billy Bragg el 2013, i traduïda i adaptada en català per Jesús Lana, així com la versió original, del 1938:
"És amb el temps, és amb el temps que tot se'n va, i oblidem el semblant com oblidem la veu". Avec le temps (Amb el temps) és una cançó de Léo Ferré, que va néixer a Mònaco el 24 d'agost de 1916, i va morir a Castellina in Chianti el 14 de juliol de 1993. L'escoltem interpretada per ell i, en català, per Xavier Ribalta: