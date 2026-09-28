Si el cos vibra, és per un instint de bèstia

«La bellesa és això: una taca, una aresta, / el dret de ser imperfecta i estar viva», escriu Míriam Cano a ‘Eleusis’

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Foto: Catorze
Foto: Catorze

Míriam Cano, que a Catorze és autora de la secció L'últim metro, ha publicat el poemari Eleusis (LaBreu Edicions). Els poemes avancen com una romeria de dejuni, silenci i despossessió, travessada per la tensió constant entre revelació i allò que no pot ser dit. Amb una poesia d’alta intensitat simbòlica, Eleusis indaga en el misteri com una part indestriable de l’experiència humana. Us n'oferim un poema:

Si el cos vibra, és per un instint de bèstia
que ha descobert, a la fi, com torna el desig.
M’aixeco el vestit amb un gest obscè,
com qui ensenya una cama que s’ha fet de fusta.
He après a fer riure el dol amb el ventre,
a fer del sotrac una dansa de tripes
que celebra el pa, el sexe i la ràbia.
La bellesa és això: una taca, una aresta,
el dret de ser imperfecta i estar viva.
Baubo soc jo, quan em miro i em vull,
sense el permís de cap déu
ni la voluntat de cap amo.

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Eleusis

Míriam Cano

© d’aquesta edició: LaBreu Edicions

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Manuals d’autodefensa
Míriam Cano

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Publicació: 28 de setembre de 2026 a les 17:19
Modificació: 28 de setembre de 2026 a les 17:22
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