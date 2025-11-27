Lope de Vega, dramaturg i poeta, va néixer el 25 de novembre del 1562 i va morir el 27 d’agost del 1635.

Varios efectos del amor

Desmayarse, atreverse, estar furioso,

áspero, tierno, liberal, esquivo,

alentado, mortal, difunto, vivo,

leal, traidor, cobarde, animoso,



no hallar, fuera del bien, centro y reposo,

mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,

enojado, valiente, fugitivo,

satisfecho, ofendido, receloso.



Huir el rostro al claro desengaño,

beber veneno por licor suave,

olvidar el provecho, amar el daño;



creer que un cielo en un infierno cabe,

dar la vida y el alma a un desengaño:

esto es amor. Quien lo probó lo sabe.