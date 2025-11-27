Varios efectos del amor

mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, / enojado, valiente, fugitivo, / satisfecho, ofendido, receloso

"Al llit", 1892, Toulouse Lautrec
"Al llit", 1892, Toulouse Lautrec

Lope de Vega, dramaturg i poeta, va néixer el 25 de novembre del 1562 i va morir el 27 d’agost del 1635. 

Varios efectos del amor

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde, animoso,

no hallar, fuera del bien, centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso.

Huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor suave,
olvidar el provecho, amar el daño;

creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño:
esto es amor. Quien lo probó lo sabe.

Sira Abenoza a l'Ateneu Barcelonès. Foto: Gemma Ventura
Converses
Sira Abenoza: «En l'amor hem passat del “per sempre” al “mentre compleixi totes les meves condicions”»
Gemma Ventura Farré
Data de publicació: 27 de novembre de 2025
Última modificació: 27 de novembre de 2025
