Les fotografies dels altres

La Fundació Vila Casas exposa més de tres-centes imatges anònimes que ha col·leccionat Jordi Baron

Passadís Passadís
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M. del Mar Morató, Sense títol. Itàlia, c. 1970 Còpia digital 68 x 100 cm. Col·lecció Jordi Baron. Fundació Vila Casas
M. del Mar Morató, Sense títol. Itàlia, c. 1970 Còpia digital 68 x 100 cm. Col·lecció Jordi Baron. Fundació Vila Casas

El fotògraf, antiquari i col·leccionista Jordi Baron (Barcelona, 1973) durant dècades ha recuperat fotografies anònimes que ha trobat als Encants, a fires de fotografia i a cases que es buidaven de Barcelona. És així com ha creat un arxiu de fragments de vida del segle XX: carnavals, viatges, suburbis, rituals religiosos, retrats dedicats, nus, escenes domèstiques o fotografies preses d’amagat. Fins al 15 de novembre de 2026, l'exposició Portes endins, els arxius dels altres, al Palau Solterra de Torroella de Montgrí de la Fundació Vila Casas, ens n'ofereix una selecció de més de tres-centes datades entre 1945 i 2000. 

El comissari, Fèlix Pérez-Hita, diu: «En aquesta exposició podran veure els clixés visuals d’una època, les fotografies banals que tothom feia, però també imatges que són veritables enigmes de misteri i bellesa. Més interessant que les piràmides dels faraons és aquesta panoràmica de la vida quotidiana de la gent del carrer, d’allò que gairebé tothom feia en una època determinada, en públic o en secret. Si no fos per col·leccionistes com Jordi Baron, aquest tresor visual es perdria en l’oblit». 

La mostra s’articula en vuit àmbits temàtics que van de la construcció dels records familiars i les identitats personals a la representació del temps de lleure i oci, o els canvis urbans. Algunes tenen un caràcter íntim i domèstic; d’altres són ambigües, clandestines, exhibicionistes o voyeurístiques i probablement només van circular en l’àmbit privat. És així com l'exposició reivindica el paper dels col·leccionistes en la preservació d’una memòria fràgil, dispersa i sovint invisible. Jordi Baron afirma: «L’obsessió per col·leccionar fotografia familiar i fragments de la vida dels altres em permet fer noves i múltiples lectures de les imatges, elevant l’arxiu domèstic a un terreny mai pensat per a la mostra pública. Aquesta exposició desafia la mirada del visitant i la transforma en un mirall de la nostra pròpia privacitat».

J. L. H. Sense títol Barcelona, 1987 Còpia digital 35 x 50 cm
J. L. H. Sense títol. Barcelona, 1987 Còpia digital 35 x 50 cm. Col·lecció Jordi Baron. Fundació Vila Casas
Imatges de l'exposició © Pau Bruguera
Imatges de l'exposició © Pau Bruguera
José M. Morató Sense títol c. 1950 Còpia d’època 24,3 x 17,3 cm
José M. Morató Sense títol. c. 1950 Còpia d’època 24,3 x 17,3 cm. Col·lecció Jordi Baron. Fundació Vila Casas
Autoria desconeguda, Carnaval Sitges, Barcelona, 1979 Còpia digital
Autoria desconeguda, Carnaval Sitges, Barcelona, 1979 Còpia digital, 50 x 50 cm. Col·lecció Jordi Baron. Fundació Vila Casas
Autoria desconeguda, Estiu 1952, 1952, Còpia digital 55 x 80 cm
Autoria desconeguda, Estiu 1952, 1952, Còpia digital 55 x 80 cm. Col·lecció Jordi Baron. Fundació Vila Casas
A la sèrie Domus Barcino el fotògraf Jordi Baron mostra com s'han buidat els pisos de Barcelona, sobretot de l'Eixample i el barri Gòtic, després que en morissin els propietaris.
Passadís
El final d'una memòria
Jordi Baron

Al passadís d’una casa hi pengem quadres. En aquest apartat hi ha peces dedicades a l’art que solem trobar a galeries i museus.

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Publicació: 07 de setembre de 2026 a les 19:01
Modificació: 07 de setembre de 2026 a les 19:02
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