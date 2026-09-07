El fotògraf, antiquari i col·leccionista Jordi Baron (Barcelona, 1973) durant dècades ha recuperat fotografies anònimes que ha trobat als Encants, a fires de fotografia i a cases que es buidaven de Barcelona. És així com ha creat un arxiu de fragments de vida del segle XX: carnavals, viatges, suburbis, rituals religiosos, retrats dedicats, nus, escenes domèstiques o fotografies preses d’amagat. Fins al 15 de novembre de 2026, l'exposició Portes endins, els arxius dels altres, al Palau Solterra de Torroella de Montgrí de la Fundació Vila Casas, ens n'ofereix una selecció de més de tres-centes datades entre 1945 i 2000.
El comissari, Fèlix Pérez-Hita, diu: «En aquesta exposició podran veure els clixés visuals d’una època, les fotografies banals que tothom feia, però també imatges que són veritables enigmes de misteri i bellesa. Més interessant que les piràmides dels faraons és aquesta panoràmica de la vida quotidiana de la gent del carrer, d’allò que gairebé tothom feia en una època determinada, en públic o en secret. Si no fos per col·leccionistes com Jordi Baron, aquest tresor visual es perdria en l’oblit».
La mostra s’articula en vuit àmbits temàtics que van de la construcció dels records familiars i les identitats personals a la representació del temps de lleure i oci, o els canvis urbans. Algunes tenen un caràcter íntim i domèstic; d’altres són ambigües, clandestines, exhibicionistes o voyeurístiques i probablement només van circular en l’àmbit privat. És així com l'exposició reivindica el paper dels col·leccionistes en la preservació d’una memòria fràgil, dispersa i sovint invisible. Jordi Baron afirma: «L’obsessió per col·leccionar fotografia familiar i fragments de la vida dels altres em permet fer noves i múltiples lectures de les imatges, elevant l’arxiu domèstic a un terreny mai pensat per a la mostra pública. Aquesta exposició desafia la mirada del visitant i la transforma en un mirall de la nostra pròpia privacitat».