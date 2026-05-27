Durant vint anys el fotògraf holandès Hans Eijkelboom s'ha dedicat a retratar desconeguts pel carrer. Són persones amb qui topa per atzar, però que comparteixen un patró: la manera de vestir, de pentinar-se, de comportar-se. Amb el projecte Gent del segle XXI, mostra les modes de cada època: des dels anoracs que tot d'una porta tothom fins a les camises de quadres o els texans esparracats. El seu mètode de treball és ben senzill: "Mai sé què fotografiaré. Faig un tomb de vint minuts i de sobte m'adono, per exemple, que tots els nois joves porten samarretes d'un grup de música".
Amb aquesta sèrie, ha arribat a unes quantes conclusions: “La gent pensa que és única, però sovint actua com tothom. De fet, no m’interessen les persones concretes, sinó els patrons que es repeteixen: seguir la moda és una manera de buscar pertinença. De fet, quan ajunto les fotografies, apareix una mena d’uniforme contemporani.” La seva obra, que gairebé podria considerar-se un estudi sociològic, desperta preguntes: ¿fins a quin punt repetim el que veiem en els altres? ¿Per què ho fem? ¿Per sentir-nos integrats i validats? ¿És possible desmarcar-se'n i tenir un estil propi i únic? I alhora, ¿cal fer-ho?
