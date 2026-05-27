¿Per què ens vestim igual?

Un fotògraf mostra com les tendències de roba que segueix la majoria de gent

Hans Eijkelboom
Durant vint anys el fotògraf holandès Hans Eijkelboom s'ha dedicat a retratar desconeguts pel carrer. Són persones amb qui topa per atzar, però que comparteixen un patró: la manera de vestir, de pentinar-se, de comportar-se. Amb el projecte Gent del segle XXI, mostra les modes de cada època: des dels anoracs que tot d'una porta tothom fins a les camises de quadres o els texans esparracats. El seu mètode de treball és ben senzill: "Mai sé què fotografiaré. Faig un tomb de vint minuts i de sobte m'adono, per exemple, que tots els nois joves porten samarretes d'un grup de música".

Amb aquesta sèrie, ha arribat a unes quantes conclusions: “La gent pensa que és única, però sovint actua com tothom. De fet, no m’interessen les persones concretes, sinó els patrons que es repeteixen: seguir la moda és una manera de buscar pertinença. De fet, quan ajunto les fotografies, apareix una mena d’uniforme contemporani.” La seva obra, que gairebé podria considerar-se un estudi sociològic, desperta preguntes: ¿fins a quin punt repetim el que veiem en els altres? ¿Per què ho fem? ¿Per sentir-nos integrats i validats? ¿És possible desmarcar-se'n i tenir un estil propi i únic? I alhora, ¿cal fer-ho? 

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Sophie Calle, 1979
Data de publicació: 27 de maig de 2026
Última modificació: 27 de maig de 2026
