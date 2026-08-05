Matisse visita Barcelona

Fins al 16 d'agost, el CaixaForum Barcelona acull una exposició dedicada a un dels grans noms de l'art modern, Henri Matisse (1869-1954). Amb el títol de Chez Matisse. El llegat d’una nova pintura, repassa la seva trajectòria i ajuda a entendre com va canviar l'ús del color i de la pintura al segle XX. L'artista francès va trencar amb les normes establertes de la seva època, ja que considerava el quadre com una superfície on experimentar, més que no pas com una representació tradicional decorativa. L'artista afirmava: «Un artista no ha de ser mai presoner de si mateix, presoner del seu estil, presoner de la seva reputació, presoner del seu èxit».
L'exposició presenta Matisse com una figura central que connecta artistes i generacions diferents. Més enllà de la seva influència, l’exposició també permet entendre millor com concebia la pintura. La seva obra està marcada pels esdeveniments socials del seu temps, com les guerres mundials, però també per problemes de salut —va ser operat d'un càncer el 1941 que el va deixar llargament immobilitzat—. En els seus darrers anys, treballant sovint des del llit, va desenvolupar els seus característics gouaches retallats, per tal de superar la limitació física i continuar creant.
El recorregut expositiu s'organitza en vuit àmbits que mostren l’impacte de la seva obra al llarg dels segles XX i XXI. Moltes de les obres —procedents del Centre Pompidou— són exemples de les diferents tècniques artístiques que Matisse va explorar al llarg de la seva vida: des dels inicis impressionistes i fauvistes fins als darrers gouaches retallats.
A més, la mostra incorpora una mirada femenina com a contrapunt. Artistes com Sonia Delaunay, Françoise Gilot o Natàlia Gontxarova aporten una visió crítica sobre l’art decoratiu, els límits de la pintura i el paper del femení dins la modernitat.
L’exposició es pot visitar fins al 16 d’agost de 2026 a CaixaForum Barcelona. Us oferim una mostra de l'art de Matisse i d'alguns artistes que van ser influïts per ell:
1. Luxe, calme et volupté (Luxe, calma i voluptuositat), tardor-hivern del 1904.
2. Le Rêve (El somni), maig del 1935.
3. Figure décorative sur fond ornemental (Figura decorativa sobre fons ornamental), hivern del 1925-1926.
4. Intérieur, bocal de poissons rouges (Interior amb peixera), primavera del 1914.
5. Marguerite au chat noir (Marguerite amb gat negre), començament del 1910.
6. Porte-fenêtre à Collioure (Porta-finestra a Cotlliure), setembre-octubre del 1914.
7. Liseuse sur fond noir (Dona llegint sobre fons negre), agost del 1939.
8. Robert Delaunay, Paysage au disque (Paisatge amb disc), 1906.
9. August Macke, Lautenspielerin (Dona tocant el llaüt), 1910.
10. Natàlia Gontxarova, Nature morte au homard (Natura morta amb llamàntol), 1909-1910.
11. Alexej Von Jawlensky, Byzantinerin (Helle Lippen) [Bizantina (Llavis clars)], 1913.
12. Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret), Métamorphose du violon (Metamorfosi del violí), 1920-1952.
13. Raymond Hains, Film abstrait (Film abstracte), 1952-1976.
14. Anna-Eva Bergman, Proue noire (26) [Proa negra (26)], 1976.