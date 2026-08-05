Matisse visita Barcelona

14 obres del pintor francès que pots veure a l’exposició que ofereix el Caixaforum de Barcelona

Mostrant la mostra
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​​​​​​​Centre Pompidou, París. Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle. En dipòsit al Musée d’Orsay, 1985, AM 1982-96 © Succession H. Matisse/ VEGAP/ 2025. Fotografia: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Service de la documentation photographique du MNAM/Dist. GrandPalaisRmn
​​​​​​​Centre Pompidou, París. Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle. En dipòsit al Musée d’Orsay, 1985, AM 1982-96 © Succession H. Matisse/ VEGAP/ 2025. Fotografia: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Service de la documentation photographique du MNAM/Dist. GrandPalaisRmn

Fins al 16 d'agost, el CaixaForum Barcelona acull una exposició dedicada a un dels grans noms de l'art modern, Henri Matisse (1869-1954). Amb el títol de Chez Matisse. El llegat d’una nova pintura, repassa la seva trajectòria i ajuda a entendre com va canviar l'ús del color i de la pintura al segle XX. L'artista francès va trencar amb les normes establertes de la seva època, ja que considerava el quadre com una superfície on experimentar, més que no pas com una representació tradicional decorativa. L'artista afirmava: «Un artista no ha de ser mai presoner de si mateix, presoner del seu estil, presoner de la seva reputació, presoner del seu èxit». 

L'exposició presenta Matisse com una figura central que connecta artistes i generacions diferents. Més enllà de la seva influència, l’exposició també permet entendre millor com concebia la pintura. La seva obra està marcada pels esdeveniments socials del seu temps, com les guerres mundials, però també per problemes de salut —va ser operat d'un càncer el 1941 que el va deixar llargament immobilitzat—. En els seus darrers anys, treballant sovint des del llit, va desenvolupar els seus característics gouaches retallats, per tal de superar la limitació física i continuar creant.

El recorregut expositiu s'organitza en vuit àmbits que mostren l’impacte de la seva obra al llarg dels segles XX i XXI. Moltes de les obres —procedents del Centre Pompidou— són exemples de les diferents tècniques artístiques que Matisse va explorar al llarg de la seva vida: des dels inicis impressionistes i fauvistes fins als darrers gouaches retallats.

A més, la mostra incorpora una mirada femenina com a contrapunt. Artistes com Sonia Delaunay, Françoise Gilot o Natàlia Gontxarova aporten una visió crítica sobre l’art decoratiu, els límits de la pintura i el paper del femení dins la modernitat.

L’exposició es pot visitar fins al 16 d’agost de 2026 a CaixaForum Barcelona. Us oferim una mostra de l'art de Matisse i d'alguns artistes que van ser influïts per ell:

1. Luxe, calme et volupté (Luxe, calma i voluptuositat), tardor-hivern del 1904.

Centre Pompidou, París. Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle. En dipòsit al Musée d’Orsay, 1985, AM 1982-96 © Succession H. Matisse/ VEGAP/ 2025. Fotografia: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Service de la documentation photographique du MNAM/Dist. GrandPalaisRmn
Centre Pompidou, París. Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle. En dipòsit al Musée d’Orsay, 1985, AM 1982-96 © Succession H. Matisse/ VEGAP/ 2025. Fotografia: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Service de la documentation photographique du MNAM/Dist. GrandPalaisRmn

2. Le Rêve (El somni), maig del 1935.

MATISSE Le Rêve
Centre Pompidou, París. Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle AM 1979-106 © Succession H. Matisse/ VEGAP/ 2025. Fotografia: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Bertrand Prévost/Dist. GrandPalaisRmn

3. Figure décorative sur fond ornemental (Figura decorativa sobre fons ornamental), hivern del 1925-1926.

MATISSE Figure décorative sur fond ornemental
Centre Pompidou, París. Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle AM 2149 P © Succession H. Matisse/ VEGAP/ 2025. Fotografia: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. GrandPalaisRmn 

4. Intérieur, bocal de poissons rouges (Interior amb peixera), primavera del 1914.

MATISSE Intérieur, bocal de poissons rouges
Centre Pompidou, París. Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle AM 4311 P © Succession H. Matisse/ VEGAP/ 2025. Fotografia: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. GrandPalaisRmn 

5. Marguerite au chat noir (Marguerite amb gat negre), començament del 1910.

MATISSE Marguerite au chat noir
Centre Pompidou, París. Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle AM 2013-544 © Succession H. Matisse/ VEGAP/ 2025. Fotografia: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges Meguerditchian/Dist. GrandPalaisRmn 

6. Porte-fenêtre à Collioure (Porta-finestra a Cotlliure), setembre-octubre del 1914.

"Porta-finestra a Cotlliure" Matisse
Centre Pompidou, París. Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle AM 1983-508 © Succession H. Matisse/ VEGAP/ 2025. Fotografia: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. GrandPalaisRmn 

7. Liseuse sur fond noir (Dona llegint sobre fons negre), agost del 1939.

"Dona llegint sobre fons negre"
Centre Pompidou, París. Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle AM 2589 P. © Succession H. Matisse/ VEGAP/ 2025. Fotografia: © Centre Pompidou, NAM-CCI/Philippe Migeat/ Dist. GrandPalaisRmn 

8. Robert Delaunay, Paysage au disque (Paisatge amb disc), 1906.

ROBERT DELAUNAY Paysage au disque
Centre Pompidou, París. Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle AM 4074 P (V). Fotografia: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges Meguerditchian/Dist. GrandPalaisRmn 

9. August Macke, Lautenspielerin (Dona tocant el llaüt), 1910.

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Centre Pompidou, París. Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle AM 4348 P. Fotografia: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Hélène Mauri/Dist. GrandPalaisRmn 

10. Natàlia Gontxarova, Nature morte au homard (Natura morta amb llamàntol), 1909-1910.

NATÀLIA GONTXAROVA Nature morte au homard
Centre Pompidou, París. Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle AM 81-65-857 © Natàlia Gontxarova, VEGAP, Barcelona, 2025. Fotografia: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Hélène Mauri/Dist. GrandPalaisRmn 

11. Alexej Von Jawlensky, Byzantinerin (Helle Lippen) [Bizantina (Llavis clars)], 1913.

"Bizantina (Llavis clars)"
Centre Pompidou, París. Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle AM 1982-44. Fotografia: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. GrandPalaisRmn 

12. Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret), Métamorphose du violon (Metamorfosi del violí), 1920-1952.

Le Corbusier
Centre Pompidou, París. Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle AM 3342 P © F.L.C. / VEGAP, Barcelona, 2025. Fotografia: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Adam Rzepka/Dist. GrandPalaisRmn 

13. Raymond Hains, Film abstrait (Film abstracte), 1952-1976.

"Film abstracte"
Centre Pompidou, París. Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle AM 1977-619 © Raymond Hains, VEGAP, Barcelona, 2025. Fotografia: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. GrandPalaisRmn 

14. Anna-Eva Bergman, Proue noire (26) [Proa negra (26)], 1976.

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Centre Pompidou, París. Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle AM 1977-553 © Anna-Eva Bergman / VEGAP, Barcelona, 2025. Fotografia: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Adam Rzepka/Dist. GrandPalaisRmn 
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Maria Botam

"Mostrant la mostra" és el lloc on ensenyem 14 obres que formen part d'una exposició.

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Publicació: 05 d'agost de 2026 a les 18:07
Modificació: 05 d'agost de 2026 a les 18:13
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