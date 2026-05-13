T'imagines visitar de nit el Museu Joan Miró o el Castell de Montjuïc o el Recinte Modernista de Sant Pau o la Fundació Vila Casas? Barcelona i diversos municipis de l’àrea metropolitana es preparen per viure una nova edició de la Nit dels Museus. La cita serà el dissabte 16 de maig, de les 19.00 del vespre a la 1 de la nit. Hi participaran 94 espais que, de manera gratuïta, oferiran una programació extraordinària amb activitats culturals per a tots els públics. Concerts, espectacles, tallers, projeccions immersives i visites guiades convertiran els museus en espais plens de vida i cultura sota la llum de la lluna. La majoria d’activitats no requeriran reserva prèvia, de manera que només cal triar ruta i deixar-se sorprendre per una de les grans nits culturals de l’any.
Aquesta edició arriba carregada de novetats. S’hi incorporen nous espais com el Gran Hotel Barcino, el Centre Cultural La Bòbila i el centre La Florida 6.0 de l’Hospitalet. També es podran visitar equipaments renovats com el Centre d’Interpretació del Castell de Montjuïc, la Casa de l’Aigua o Fabra i Coats. A més, la celebració coincidirà amb el 700 aniversari del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, que es commemora al llarg de tot l’any.
Montjuïc es consolida com un dels grans pols de La Nit dels Museus, amb fins a onze equipaments oberts que permeten traçar una ruta excepcional entre art, història i arquitectura. La programació també posa el focus en el públic jove, amb propostes d’art urbà, dansa i música electrònica, com les que es podran viure al MNAC. La Nit dels Museus es reconfigura amb una proposta transversal i molt viva, que també arribarà a municipis com Badalona, Cornellà de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí o Santa Coloma de Gramenet, convertint-se en una gran festa cultural per passejar, descobrir i gaudir de la cultura en un ambient únic.
T'oferim el llistat amb tots els museus que hi participen (tingues present que si al costat del nom del museu hi ha una ★, vol dir que cal reservar per a portes obertes; si n'hi ha ★★, que cal reservar per a activitats, i si no n'hi ha cap, vol dir que no cal reserva):
A
Aqüeducte romà. Servei d’Arqueologia de Barcelona
Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
B
Barça Immersive Tour
Biblioteca Pública Arús
C
CaixaForum Barcelona
Casa Batlló ★
Casa de la Barceloneta 1761 ★★
Castell de Cornellà
Castell de Montjuïc
Centre d’Art Tecla Sala
Centre d’Art la Capella
Centre d’Arts Santa Mònica
CCCB – Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Centre Jujol – Can Negre ★★
Col·lecció de Carrosses Fúnebres ★★
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
E
Espai Bombers ★
Espai Corberó ★★
Espai Mercè Sala de TMB
Espai Moja. Catalunya: Patrimoni Viu ★
Espai Subirachs
F
Fabra i Coats: Centre d’Art Contemporani
Fundació Arranz-Bravo
Fundació Foto Colectania
Fundació Joan Brossa – Centre de les Arts Lliures de Barcelona ★★
Fundació Joan Miró
Fundació Suñol ★★
Fundació Úniques ★
H
Hospital de Sant Saver ★★
K
KBr Fundació Mapfre
L
La Casa dels Entremesos
La Model – Espai Memorial
La Virreina Centre de la Imatge
M
MACBA. Museu d’Art Contemporani de Barcelona
MEAM. Museu Europeu d’Art Modern ★
Moco Museu Barcelona ★
Muralla romana. Centre Ocupacional Sínia / Servei d’Arqueologia de Barcelona
Muralla romana. Servei d’Arqueologia de Barcelona
Museu Can Framis
Museu d’Arqueologia de Catalunya ★★
Museu de Badalona
Museu de Badalona. Casa de l’Heura
Museu de Badalona. Casa dels Dofins
Museu de Badalona. Jardí de Quint Licini
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Centre Martorell d’Exposicions
Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Jardí Botànic
Museu de Ciències Naturals. Hivernacle
Museu de l’Hospitalet. Casa Espanya
Museu de l’Hospitalet. Edifici L’Harmonia
Museu de l’Hospitalet. Masia de Can Riera
Museu de la Cera
Museu de la Ciència CosmoCaixa ★
Museu de la Música de Barcelona
Museu de la Terra (el Poblenou)
Museu de la Xocolata de Barcelona
Museu de les Aigües
Museu de les Arts Escèniques ★★
Museu de Matemàtiques de Catalunya – MMACA
Museu del Disseny de Barcelona – DHUB
Museu d’Història de Barcelona – el Bon Pastor
Museu d’Història de Barcelona – Casa de l’Aigua
Museu d’Història de Barcelona – Domus Avinyó
Museu d’Història de Barcelona – Domus Sant Honorat
Museu d’Història de Barcelona – el Born
Museu d’Història de Barcelona – el Call
Museu d’Història de Barcelona – la porta de mar i les termes portuàries
Museu d’Història de Barcelona – Oliva Artés
Museu d’Història de Barcelona – Park Güell
Museu d’Història de Barcelona – plaça del Rei
Museu d’Història de Barcelona – Refugi 307
Museu d’Història de Barcelona – Santa Caterina
Museu d’Història de Barcelona – temple d’August
Museu d’Història de Barcelona – via sepulcral romana
Museu d’Història de Catalunya
Museu Egipci de Barcelona ★
Museu Etnològic i de Cultures del Món – seu de Montcada
Museu Etnològic i de Cultures del Món – seu de Montjuïc
Museu Frederic Marès
Museu Marítim de Barcelona
Museu Nacional d’Art de Catalunya ★
Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch
Museu Opisso – Hotel Astoria ★
Museu Palau Mercader
Museu Picasso de Barcelona ★
Museu Tàpies
Museu Terra – Sala Barcelona ★★
Museu Torre Balldovina ★★
Museus d’Esplugues de Llobregat
P
Palau Güell ★
Pavelló Mies van der Rohe
R
Refugi antiaeri del Casal de Barri Torre de la Sagrera ★★
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes ★★
S
Sant Pau Recinte Modernista ★
T
TPK Art i Pensament Contemporani