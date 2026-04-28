Una preocupació dins del meu cap

Cercles i colors. Dos elements d'allò més senzills han servit a la il·lustradora italiana Eleonora Marton per crear un llibre que juga amb les perspectives i les associacions. S'anomena A hole in the whole (Un forat dins del tot) i permet interpretar les mateixes làmines de maneres diferents. Aquesta obra va ser originàriament pintada i confeccionada a mà, pensada per ser una peça única. Ara, se'n poden trobar a la venda alguns exemplars. Us oferim una selecció de 14 de les parelles de cercles acolorits perquè jugueu vosaltres mateixos a dotar-los de significat o descobriu quins els ha atribuït l'autora.
1. Una preocupació dins el meu cap. Un confeti al terra.
2. Un insecte sobre una fulla. El nostre lloc a l'espai.
3. Un núvol de sucre dins la meva xocolata. Una caca de gos a la neu.
4. Un xiclet mastegat sota la meva sabata. Un pedra dins la meva sabata.
5. La primera gota de pluja sobre terra. L'última galeta del plat.
6. Una patata dins la sopa de pèsol. Un pèsol dins la sopa de patata.
7. Un pastís al cel. Una sombrilla a la platja.
8. L'entrada del túnel. La llum del final del túnel.
9. Una marca d'aigua sobre la taula. El xip de xocolata d'una galeta.
10. Un gra a punt per ser explotat. Un blau al genoll.
11. La millor hora del dia. El punt final de la història.
12. Un record dins la teva ment. Un somni dins la meva ment.
13. Un globus flotant a l'aire. L'aire dins el globus.
14. Un rellotge que van despenjar de la paret. Un mirall entelat a la paret.