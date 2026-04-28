Una preocupació dins del meu cap

14 il·lustracions d'Eleonora Marton que ens conviden a trobar-hi signficats

Eleonora Marton
Eleonora Marton

Cercles i colors. Dos elements d'allò més senzills han servit a la il·lustradora italiana Eleonora Marton per crear un llibre que juga amb les perspectives i les associacions. S'anomena A hole in the whole (Un forat dins del tot) i permet interpretar les mateixes làmines de maneres diferents. Aquesta obra va ser originàriament pintada i confeccionada a mà, pensada per ser una peça única. Ara, se'n poden trobar a la venda alguns exemplars. Us oferim una selecció de 14 de les parelles de cercles acolorits perquè jugueu vosaltres mateixos a dotar-los de significat o descobriu quins els ha atribuït l'autora.

1. Una preocupació dins el meu cap. Un confeti al terra.

Eleonora Marton
Eleonora Marton

2. Un insecte sobre una fulla. El nostre lloc a l'espai.

Eleonora Marton
Eleonora Marton

3. Un núvol de sucre dins la meva xocolata. Una caca de gos a la neu.

Eleonora Marton
Eleonora Marton

4. Un xiclet mastegat sota la meva sabata. Un pedra dins la meva sabata.

Eleonora Marton
Eleonora Marton

5. La primera gota de pluja sobre terra. L'última galeta del plat.

Eleonora Marton
Eleonora Marton

6. Una patata dins la sopa de pèsol. Un pèsol dins la sopa de patata.

Eleonora Marton
Eleonora Marton

7. Un pastís al cel. Una sombrilla a la platja.

Eleonora Marton
Eleonora Marton

8. L'entrada del túnel. La llum del final del túnel.

Eleonora Marton
Eleonora Marton

9. Una marca d'aigua sobre la taula. El xip de xocolata d'una galeta.

Eleonora Marton
Eleonora Marton

10. Un gra a punt per ser explotat. Un blau al genoll.

Eleonora Marton
Eleonora Marton

11. La millor hora del dia. El punt final de la història.

Eleonora Marton
Eleonora Marton

12. Un record dins la teva ment. Un somni dins la meva ment.

Eleonora Marton
Eleonora Marton

13. Un globus flotant a l'aire. L'aire dins el globus.

Eleonora Marton
Eleonora Marton

14. Un rellotge que van despenjar de la paret. Un mirall entelat a la paret.

Eleonora Marton
Eleonora Marton
