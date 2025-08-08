El sexe sempre ha estat una moneda de canvi. No dic prostitució, dic parella. Quan ets jove i en tens ganes, tens relacions sexuals. Quan ets jove i no en tens ganes, tens relacions sexuals perquè vols que et facin cas. Quedar bé. Que no et deixin per una altra de més disponible. Total, tampoc costa tant. Són petits batzacs d’humiliació a canvi de la pau mundial.
Heavy, ¿eh?
Aleshores, els anys passen i les prioritats... ¿es reorganitzen?
El problema continua sent el mateix: que el sexe és una moneda de canvi. Perquè quan ja no ets tan jove i en tens ganes, tens relacions sexuals. Però ¿i quan no ets tan jove i no en tens ganes però així i tot tens relacions sexuals per no tenir problemes o perquè tens por que et deixi per una altra de més disponible?
Ara ja no tens ni vint ni trenta anys i ja fa dies que tens converses amb tu mateixa. I últimament t’has adonat que quan fas sexe per no tenir problemes amb la parella sents una veueta que et diu: si no en tens ganes, no cal que et treguis les calces.
Primer costa, sentir-la, però com menys cas li fas, més crida. De vegades fins i tot perd les formes i t’insulta amb venuda, covarda o submisa.
I un cop sents la veueta, és tremendament convincent i llavors hi ha un dia que no t’abaixes les calces: ni per agrair un bon sopar ni a canvi d’un cap de setmana a S’Agaró.
Ara, ves per on, el teu desig s’ha transformat en una criatura capritxosa que no està a la venda. I això, camarades, és molta llibertat sexual. De fet, és tota la llibertat sexual que se’m pot acudir.
Us animo encaridament que feu cas del que us diu la veueta. Que si no us l’escolteu, almenys la deixeu cridar. El desig mai desapareix, el que passa és que arriba un punt que deixa de treballar per a altri.
El nostre sexe esgotat de pantomimes ja no respon a favors ni a estratègies en pro de la pau domèstica: estiguem tipes de callar amb les cames obertes.
"Contenidor en flames" és una secció d'Esperança Sierra en què, amb una barreja d’humor picardiós i franquesa desfermada, examina les relacions humanes, l’amor i el desig des del punt de vista d'una dona de mitjana edat que es resisteix a caure en el costumisme tradicional.