Convoquem la segona edició del Premi Literari Catorze

Un objectiu de Catorze és fer arribar la cultura i la literatura a racons on no havien arribat abans. Ho fem, sobretot, oferint contingut de qualitat i accessible de forma gratuïta. Però ho fem, també, obrint el panorama literari català a noves veus que fins ara no hi havien trobat cabuda. És per això que fa dos anys vam crear el Premi Literari Catorze. Volíem donar als nostres lectors l'oportunitat de rebre una cambra pròpia a Catorze. Ens vau demostrar amb escreix que teníeu ganes de guanyar-vos-la (i ens vau fer veure que, si els membres de l'equip ens volíem seguir dedicant a la nostra feina, la convocatòria del certamen havia de ser biennal).
La guanyadora de la primera edició del premi, Anna Collell, va rebre el guardó al CCCB, a la festassa dels deu anys de Catorze. Des de llavors escriu cada mes a Catorze, primer a la cambra pròpia Grafit i paret i actualment a Pediatre, tanatori, Ikea, on parla de l’art de fer-se gran i d’assumir que la vida adulta és, bàsicament, una successió de llistes de coses pendents. Els seus escrits ja han rebut 124.626 lectures a Catorze. Les escriptores Gemma Ventura i Maria Climent també es van donar a conèixer amb les seves cambres pròpies de Catorze, Postals i Basorèxia respectivament, que avui en dia encara mantenen actives.
El darrer any n'hem estrenat unes quantes de noves: Hivernacle d'Eva Piquer i Eva Armisén, Beneïda sou vos d'Emma Zafón, 52 setmanes de Carlota Gurt, Contenidor en flames d'Esperança Sierra, Desobediències d'Ada Castells, Contorsionismes d'Anna Alsina, Les marcianes de Cristina Armengol, Una casa pròpia de Sandra Freijomil i L'ou i la gallina de Flàvia Company. També hem incorporat a altres estances de la casa les seccions Antídot contra la vanitat d'Antònia Carré Pons (a la Biblioteca, en companyia de Deixa'm que hi pensi de Blanca Llum Vidal i Foto de perfil de Pol Guasch) i La quarta paret de Pep Puig (a la Butaca), i hem mantingut al Piano Si fa sol de Maria Escalas i al Passadís a De cara a la galeria de Marta Orriols. Ja són més de cent vint les seccions de creació escrites amb ambició literària i llibertat absoluta que es poden llegir a Catorze.
Fa gairebé una dècada que Catorze es va establir com el mitjà cultural més llegit en llengua catalana. Una dècada en la qual, any rere any, ha anat revalidant el lideratge. I una dècada en la qual la cultura catalana ha aconseguit arribar a més gent que mai, gràcies també a la feina que fan les editorials, els teatres i la resta d'empreses d'aquest nostre sector. Tenim ganes de seguir creixent i d'incorporar més veus literàries a Catorze, i per això convoquem la segona edició del Premi Literari Catorze. Molts ànims a tots els participants!
Bases del Premi Literari Catorze 2025
1. El Premi Literari Catorze té com a objectiu donar a conèixer noves veus per eixamplar el panorama literari català, així com donar l'opció de guanyar una secció pròpia de creació literària a Catorze.
2. El concurs és obert a tothom. Cada persona hi pot participar amb un o diversos relats escrits en llengua catalana. Cal que siguin textos inèdits i que no hagin estat premiats a cap altre certamen.
3. Cada relat ha de tenir una extensió màxima de 5.000 caràcters incloent-hi espais en blanc, ha de tenir títol i s’ha d’enviar a l’adreça de correu electrònic premiliteraricatorze@gmail.com. El document (en format Word o similar) ha de contenir el relat i el títol, i el cos del correu ha d'indicar el nom complet i un telèfon de contacte de l'autor del text.
4. Un jurat format per membres de Catorze farà la selecció dels relats finalistes i del relat guanyador.
5. El Premi Literari Catorze té una dotació de 600€. Els relats finalistes i el relat guanyador seran publicats a Catorze. El guanyador tindrà l'opció, si vol, de rebre una cambra pròpia a Catorze durant almenys mig any, on podrà publicar un text mensualment.
6. El termini de presentació de textos es tancarà el diumenge 21 de desembre del 2025 a les 23.59h. Els relats finalistes i el relat guanyador seran anunciats i publicats durant el primer trimestre del 2026.
El Premi literari Catorze és un certamen biennal de relats curts que vam convocar per primer cop l'any 2023, coincidint amb els deu anys de Catorze.