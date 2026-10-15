Catorze va néixer el 2014 amb una idea molt clara: fer cultura en català, fer-la bé i fer-la arribar a tothom. Aquesta ha estat la nostra missió des del primer dia i volem continuar defensant-la.
Ja fa dotze anys i mig. Al llarg d'aquest temps hem publicat milers d’articles, entrevistes, poemes, contes, il·lustracions i converses. Hem donat espai a noms consagrats i a persones que tot just començaven. Hem parlat de llibres, música, art, cinema, pensament, educació, patrimoni i de totes aquelles coses que ens ajuden a entendre una mica millor el món.
Ens agrada allò en què ens hem convertit i no voldríem haver de renunciar-hi. Durant aquests anys hem construït comunitat, hem connectat persones i hem fet i divulgat cultura perquè creiem que és una feina bonica, digna i necessària. Catorze és una manera de fer cultura i d’estimar-la; també una manera de reivindicar la nostra mirada, de situar-nos i de fer-nos visibles com a país. Entre tots hem construït un valor que no voldríem perdre.
I ho hem fet sempre en obert. No volem aixecar murs entre la cultura i les persones. Per això, tot el que publiquem continuarà sent de lliure accés. Catorze va néixer també amb la voluntat d’arribar allà on la cultura en català no arribava, i no hi volem renunciar. Però hi ha una paradoxa inevitable: perquè un mitjà pugui ser gratuït per a tothom, algú l’ha de sostenir.
Catorze ha rebut el Premi Lletra de projectes digitals, el Premi de Comunicació no Sexista, el Premi Nacional de Cultura, el Premi Marta Mata i el Premi Llengua Nacional. Durant anys hem estat el mitjà cultural en català amb més usuaris. Però avui hi ha una dada que ens importa més que totes les altres: Catorze existeix perquè hi ha lectors que creuen que ha d’existir. Vosaltres.
Si llegiu Catorze; si hi heu descobert un llibre, una cançó, una exposició o un autor; si algun dels nostres textos us ha fet pensar, emocionar-vos, enfadar-vos o, senzillament, passar una bona estona; si creieu que té sentit que existeixi un mitjà cultural independent, en català i sense obligació de pagament, ajudeu-nos a mantenir-lo viu.
Una aportació mensual, per petita que sigui, ens dona estabilitat. Una donació puntual també ens ajuda. Si us ho podeu permetre, contribuïu a donar ales a la cultura.
Moltes gràcies.