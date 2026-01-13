El 13 de gener és el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió. A Catorze us hem preparat un recull d'entrevistes, textos i vídeos que miren aquesta malaltia des d'angles diferents.
«No hi ha una pandèmia de depressions, sinó una pandèmia de diagnòstics erronis de depressió. S'han abaixat els criteris de diagnòstic, i es diagnostiquen depressions a persones que només estan tristes. A qualsevol persona que va al metge trista, o el que es diu en psiquiatria amb un estat d'ànim disfòric –que està frustrat a la feina, que no té ganes de res–, se li fa un diagnòstic de depressió i se la tracta amb antidepressius». L'entrevista que Gemma Ventura va fer al psiquiatre José Luis Marín:
«¿Plora davant de decisions difícils com ara triar quins mitjons posar-se? ¿I què? Als vint-i-quatre anys l'escriptor i periodista Matt Haig va patir depressió i al llibre Raons per seguir vivint va donar aquests consells:
«Jo vaig estar-ne malalta, no me n’avergonyeixo de dir-ho, com tampoc m’avergonyiria de dir que he passat una grip o que m’he trencat una cama. ¿Per què les malalties mentals tenen aquest deix vergonyant? ¿Per què ens sentim culpables quan tenim una depressió i no quan tenim una pedra al ronyó?», el testimoni de l'escriptora Maria Escalas:
El testimoni de Bruce Springsteen, que en va tenir als 60 anys: «El metge em va enviar al psiquiatre. La Patti i jo vam entrar a la seva consulta i vam trobar-nos un senyor d'uns seixanta anys enèrgic, de cabells blancs, acollidor i molt professional. Em vaig asseure i... em vaig posar a plorar»:
«I potser sigui aquest un dels símptomes més impressionants d’alguna malaltia mental com ara la depressió: la paràlisi, no fer coses més enllà de les que formen part de l’estricta fisiologia animal, passar-se hores assegut mirant l’horitzó o la paret sense necessitat de res més ni dir res», per Blanca Llum Vidal:
L'animadora i realitzadora Emma Allen es va associar amb la neurocientífica Daisy Thompson-Lake per il·lustrar, a través de la tècnica de l'stop-motion, les emocions i processos cerebrals relacionats amb la depressió a l'animació Adam - Grey Matters:
Tenir depressió et desconnecta dels altres. Aquest vídeo s'ha fet viral perquè ho mostra molt bé:
Madelein Mansson té 81 anys. Quan va morir el seu marit, va patir una forta depressió, i ha sortit del pou aprenent a fer de dj:
«Els tres agraïments: anota cada dia en un diari tres coses bones que t'hagin passat. Segueix-ne el registre durant una setmana. Està comprovat científicament que aquest exercici t'incrementarà la felicitat i et disminuirà els símptomes depressius durant els propers sis mesos.» 14 consells d'Elisenda Tarrats, professora de lideratge, gestió del talent i emprenedoria a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya:
«Abans d’autodiagnosticar-te depressió o autoestima baixa, assegura’t que no estàs envoltat d'imbècils», deia Freud:
