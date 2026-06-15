La natura combina

Una trescadora argentina ens mostra com els colors del cel, del mar i de la muntanya casen la mar de bé

Passadís Passadís
Autor
Aldana Alvear
Aldana Alvear

Aldana Alvear ha fet travesses arreu del món. Tal com indica al seu perfil d'Instagram, ara es troba explorant la Patagònia. Aquesta manera de viure li permet ser contemplar paisatges d'allò més imponents. En una sèrie de publicacions que ha fet, ha extret la paleta de colors de totes les postals naturals amb les quals es va trobant. Tal com ella escriu: "Si la natura diu que combina, combina". Ja ho diuen que la natura és sàvia, i en l'àmbit artístic tampoc n'és l'excepció.

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Data de publicació: 15 de juny de 2026
Última modificació: 15 de juny de 2026
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