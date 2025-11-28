Si jo fos un home dels que reaccionen malament davant els fets feministes, dels que es queixen que ara has de vigilar amb tot perquè estem molt susceptibles –fet que conté l’enyor de l’abans, quan ens tractaven en funció de les nostres ondulacions i no passava res–, potser un dia em plantejaria per quès. Espero que un dia me’ls plantegés.
Quan hem de defensar algun tema amb agressivitat i aquesta agressivitat ens corroeix l’estómac fins a provocar-nos-hi llagues, és que està passant alguna cosa, i no pas bona. Que alguna cosa no tenim ben greixada. El grinyol de la inconsistència. Quan salta la grolleria –vas mal follada o bé a tu el que et convé és una bona polla– la falta de recursos i lectures es fa evident. L’altre dia sentia l’Empar Moliner que deia, al programa La Renaixença, “la mirada del no-lector és una mirada bòvida”. I qui diu la mirada, diu els pensaments, les accions. Amb tot el respecte cap a les vaques i els bous, que altres lluites tenen entre peülles.
Si jo fos un home dels aïrats, el que m’agradaria que em passés és que un dia em preguntés per què hi ha tantes dones enfadades. Per què hi ha tantes dones que criden joioses la benaurança de la solteria. Per què cada vegada em sento –com a home aïrat– més prescindible. Allò que deia abans: per quès.
Llegiria, segurament, llegiria. Ja no dic El segon sexe, de Simone de Beauvoir, no cal, d’entrada. Però sí libres actuals que parlin als homes actuals.
Jordi Panyella, expert en teràpia personal i de parella, té un compte d’Instagram on fa vídeos tan bons que m’he animat a escriure-li per demanar-li recomanacions de llibres per a homes que vulguin arreglar lo seu amb les dones. I de seguida m’ha dit una cosa que m’ha animat: “Me’n venen uns quants al cap”. O sigui, que és un tema real, no una entelèquia ordida per les feminazis castradores de l’home-de-tota-la-vida.
Comencem per El dilema de la pareja, d’Esther Perel, un llibre on s’analitzen les misèries afectives actuals amb precisió de rellotger suís. Els homes curiosos i àvids de millora hi trobaran un mapa inesperat per entendre per què l’amor modern els incomoda tant.
També, Círculos de hombres: Manual para la evolución masculina, de Francisco Fortuño, una guia per als homes als quals va dirigit aquest article: disposats a mirar més enllà del seu rol heretat i començar a evolucionar de manera conscient i autèntica.
I, finalment, No me quieras tanto y ámame mejor, del mateix Jordi Panyella, on ofereix eines de valor incalculable perquè els homes deixin de relacionar-se des del pànic i comencin a fer-ho des de la responsabilitat afectiva.
Si jo fos un home, potser voldria arribar a entendre el feminisme no com una amenaça, sinó com una oportunitat il·limitada. Deixar de reaccionar amb por i començar a viure amb més llibertat i respecte. Perquè estimar millor, pensar millor no és cap renúncia, sinó un alleujament, un arribar al cim. Guanyar-hi.
No us demanem heroisme, volem que sigueu valents.
"Contenidor en flames" és una secció d'Esperança Sierra en què, amb una barreja d’humor picardiós i franquesa desfermada, examina les relacions humanes, l’amor i el desig des del punt de vista d'una dona de mitjana edat que es resisteix a caure en el costumisme tradicional.