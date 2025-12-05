Single or return?

Vaig entendre massa tard que tenies raó quan et resisties a una trobada definitiva

Desobediències
Cambres pròpies Cambres pròpies
Autor
«Single or return?». Foto: Jack van Campen
«Single or return?». Foto: Jack van Campen

Arribava amb la urgència acumulada de veure't. Hi ha coses que només es poden dir forçant la sintaxi. Les primeres vegades, tu m'esperaves a l'aeroport. Aturaves un instant el cotxe a la rotonda i obries la porta. Jo volava fins al seient, amb els llavis preparats per al petó. No treies les mans del volant i la porta es tancava sola, per inèrcia. Desitjava tant caure en la teva trampa.

Després ja venia jo sola en tren. Creuava oceans de verd per estimar-te. Bristol Temple Meeds, Bath, Salysbury, Weymouth. El Whisky em rebia llepant-me les botes i jo aconseguia que no em fes fàstic.

Vaig entendre massa tard que tenies raó quan et resisties a una trobada definitiva. La terra pel mig era la sal del nostre amor. Va ser una estupidesa canviar-la per horaris fixos, converses quadrades, torns per treure el gos. Gairebé vam acabar triturats a la Thermomix.

No hi va haver crits ni laments fins que un dia em vas dir:
—Ningú no t'estimarà mai tant com el meu gos.

I l'herba es va assecar.

«Com em fot el capitalisme». Il·lustració: Jack van Campen
Desobediències
Com em fot el capitalisme
Ada Castells

"Desobediències" és una secció de contes d'Ada Castells, il·lustrats per Jack Van Campen, que brollen del desconcert que ens provoca l'actualitat.

Data de publicació: 05 de desembre de 2025
Última modificació: 05 de desembre de 2025
Subscriu-te al nostre butlletí
Subscriu-te al butlletí de Catorze i estigues al dia de les últimes novetats
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi
Dona suport a Catorze
Catorze és una plataforma de creació i difusió cultural, en positiu i en català. Si t'agrada el que fem, ajuda'ns a continuar.
Dona suport a Catorze