Aquestes, sí

Els algoritmes m’han descobert l’obsessió i m’ofereixen promeses de silicona i policarbonat, amb tractament antibaf i protecció contra els raigs solars

Hivernacle
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«Aquestes, sí». Il·lustració: Eva Armisén
«Aquestes, sí». Il·lustració: Eva Armisén

Ni samarretes, ni iogurts, ni barres de pa: la cosa que dec haver comprat més cops són ulleres de natació. I encara ha d’arribar el dia que en trobi unes que em vagin bé. O s’entelen o m’hi entra el mar sencer o em deixen una marca que em dura setmanes. Sempre en duc un parell de recanvi a la piscina, perquè sé que a mitja sessió hauré de recórrer a les que escalfen banqueta. Si hi ha sort, puc aguantar tota l’hora amb les mateixes, però quan me les trec semblo a punt d’entrar en un centre de desintoxicació. I sí que soc addicta, de fet: a comprar ulleres de natació.

M’agrada la versió de mi que es compra unes ulleres amb la il·lusió que seran les bones: les que impediran el pas de l’aigua, es mantindran transparents com un vidre net i no m’estamparan cap marca a la cara. Aquesta Eva confirma que porto una optimista a dins, tot i que de vegades ho dissimulo tant que els de casa m’esbronquen perquè, com deia en Calders, l’optimisme resol situacions i el pessimisme no ha servit mai de res.

Aquest setembre he comprat quatre ulleres de nedar al Decathlon i dues més per internet: els algoritmes m’han descobert l’obsessió i m’ofereixen promeses de silicona i policarbonat, amb tractament antibaf i protecció contra els raigs solars. Fracàs rere fracàs, però no em rendeixo. Dimecres la dependenta de la botiga del gimnàs fins i tot me’n va regalar unes, no sé gaire per què. Potser li vaig fer pena quan li vaig explicar que m’he passat dècades a la recerca de les ulleres perfectes.

Encara no les he estrenat. Estic convençuda que aquestes, sí. I em fa por que llavors la vida deixi de tenir sentit.

«Tornem-hi». Il·lustració: Eva Armisén
Hivernacle
Tornem-hi
Eva Piquer

Hivernacle” és una secció escrita per Eva Piquer i il·lustrada per Eva Armisén en què guarden tot allò que voldrien preservar en bones condicions. L'escriptora i la il·lustradora també comparteixen les seccions "Evasions", "Presa de terra", "Contracoberta" i "De teves a meves".

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Publicació: 28 de setembre de 2026 a la 13:13
Modificació: 28 de setembre de 2026 a la 13:28
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