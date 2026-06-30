«Sense el català no pots estimar del tot Catalunya»

Aprendre català per trobar feina, per ajudar els fills amb els deures de l'escola, per relacionar-se amb els veïns o, simplement, per sentir-se més part del país on has arribat. Aquests són alguns dels motius que han compartit alumnes del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) a l'acte de cloenda del curs 2025-2026, celebrat amb la participació del president de la Generalitat, Salvador Illa, i del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
El curs conclou amb unes dades que reforcen el Consorci per a la Normalització Lingüística com a organització que garanteix l’aprenentatge de català per a la població que vol començar a parlar-lo o a millorar-lo. Gràcies al pla de xoc per garantir l’ensenyament i acreditació de català entre les persones adultes, el nombre de places ha arribat gairebé a les 150.000, que es reparteixen en més de 6.000 cursos, un 18% més respecte al curs anterior.
L'acte ha servit per reconèixer l'esforç de totes les persones que aquest any han iniciat o continuat l'aprenentatge del català. En la seva intervenció, el conseller de Política Lingüística ha destacat que aprendre una llengua requereix dedicació i constància, especialment quan cal compaginar els estudis amb la feina o la criança dels fills. També ha recordat que aprendre una llengua sovint implica superar pors i inseguretats. «Cada error és una passa endavant», ha afirmat, tot animant els alumnes a continuar fent servir el català sense por.
Tot i això, el conseller ha assenyalat que els catalanoparlants encara tenen tendència a canviar de llengua quan pensen que l'interlocutor no els entendrà, i ha encoratjat els aprenents a demanar que els continuïn parlant en català. Segons ha dit, una de les millors maneres de generar vincles i confiança amb la societat catalana és, precisament, aprendre i utilitzar la llengua.
Històries personals que expliquen un compromís
Durant l'acte, quatre alumnes han compartit la seva experiència d'aprenentatge.
La Bárbara, originària de Xile i alumna del nivell B2, viu a Catalunya des de fa quatre anys i assegura que el català li ha proporcionat un fort sentiment de pertinença. Ha explicat que, tot i la por inicial a equivocar-se, va començar a demanar als comerços habituals que li parlessin en català per poder practicar-lo. També participa en el programa de parelles lingüístiques i considera que «sense la llengua no pots estimar del tot Catalunya».
En Qin, procedent de la Xina i estudiant del nivell B1, va començar a estudiar català el gener passat. Músic i pianista de professió, ha explicat que ara ja pot renyar els seus alumnes en català i que l'aprenentatge de la llengua li ha permès conèixer millor la història, la cultura i la manera de ser del poble català. «L'experiència sempre ha estat positiva. La gent m'anima i no em critica», ha destacat.
Delwar, alumne del nivell B1 i originari de Bangladesh, ha reivindicat la necessitat de disposar de més espais per practicar català, especialment al centre de Barcelona. Tot i això, ha assegurat que continuarà estudiant la llengua perquè li agrada escoltar-la i parlar-la i perquè vol relacionar-se millor amb la societat.
Per la seva banda, la Fátima, del Marroc, ha explicat que va començar a estudiar català per motius professionals. Propietària d'un taller de tapisseria, sovint tenia clients que s'adreçaven a ella en català i volia poder comunicar-s'hi més i millor. «No fa por aprendre català, és fàcil», ha afirmat.
«El català no és de ningú, és de tots i totes»
L'acte s'ha tancat amb la intervenció del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha volgut agrair el compromís dels alumnes amb la llengua catalana.
Illa ha defensat que les llengües «són ponts de comunicació i no barreres» i ha remarcat que incorporar-se a la comunitat lingüística catalana no implica renunciar a la identitat pròpia. «Catalunya és una terra d'acollida» i la diversitat, ha afirmat, representa un enriquiment per al país.