No sé per on començar. No, de debò. És a dir: no sabeu fins a quin punt és absorbent escriure aquests articles de la manera que els escric. De vegades tinc una idea, faig una recerca meticulosa i exigent per no escriure cap barbaritat, l’escric i tot flueix nice ‘n’ easy, com la cançó de Sinatra. Altres vegades la cosa es complica, perquè trobo fils que no esperava i que em traslladen d’una intenció a una altra, canvi d’arguments, potser fins i tot de tesi.
Però llavors hi ha l’article d’avui.
La Gemma Ventura m’envia un àudio. Es veu que acaba de tenir lloc una reunió de la cúpula suprema de Catorze i ha sortit un tema. Que es veu que hi ha colors associats a les personalitats i ha pensat —la cúpula suprema de Catorze— que potser se’n podria fer un ¿Què és?
Jo sé de què parla i és un tema que conec. Que conec a grans trets, perquè l’he fet servir en teambuildings i dona molt joc. Tothom vol saber de quin color és i tothom creu saber de quin color són els seus companys. Sí, sé de què parla, però em cal mirar si té nom, d’on surt, on surt, qui ho va crear, quan. Bé, tot.
D’entrada em fa una mica de mandra, però només fins que entro a la biografia del psicòleg que va formular la teoria que, amb els anys, donaria lloc a aquest test. Però com que l’article no va d’ell, sinó d’un test divertit, el que faré és una llista de checks per presentar-vos-el:
Ara que ja m’ho he tret de sobre, endinsem-nos en el DISC, el model d’anàlisi del comportament humà basat en la teoria de William Moulton Marston.
Moulton Marston, a Emotions of normal people (1928), descriu quatre patrons de comportament:
Dominance (domini): persones que s’imposen en entorns percebuts com a hostils o adversos i intenten modificar-los.
Inducement (persuasió): persones que exerceixen una influència activa en entorns percebuts com a favorables per aconseguir que els altres actuïn voluntàriament en una direcció determinada.
Submission (submissió): persones que cedeixen voluntàriament en entorns percebuts com a favorables i es deixen guiar pels altres.
Compliance (adaptació): persones que s’adapten en entorns percebuts com a hostils o adversos en comptes d’intentar transformar-los.
Marston parteix de dues variables molt senzilles: com percebem l’entorn, si de manera favorable o desfavorable, i com ens percebem a nosaltres en tal escenari, és a dir, si ens sentim més o menys poderosos que el dit entorn:
Amb els anys, la teoria de Marston va donar lloc a diverses eines d’avaluació de la personalitat, sobretot en entorns laborals. També se’n va suavitzar la terminologia. Mentre Dominance es va mantenir, Inducement, Submission i Compliance van donar pas a Influence, Steadiness i Conscientiousness. I, en una de les representacions més populars del DISC, les quatre tendències van acabar associant-se a quatre colors: vermell per als dominants, groc per als influents, verd per als conciliadors i blau per als analítics.
I ara, òbviament, ha arribat el moment de posar fil a l’agulla. Paper, llapis i molta atenció, perquè teniu prohibit de marcar el que us agradaria fer. Practiqueu l’honestedat i marqueu el que de debò faríeu. Som-hi!
1. Som vuit per sopar i encara no tenim restaurant reservat.
a. Vinga, reservo jo! A les nou al Boccalupo!
b. El Boccalupo m’encanta… miraré de convence’ls d’anar-hi.
c. A mi m’anirà bé el que decidiu.
d. Abans de reservar miro carta, fotos, ressenyes i preu.
2. Avui la Mercè ha fet una afirmació amb la qual estic zero d’acord.
a. L’hi dic i li explico per què crec que s’equivoca.
b. Intento portar-la al meu terreny i convèncer-la que canviï d’opinió.
c. Miro de trobar un punt intermedi entre el seu parer i el meu.
d. Li pregunto en què es basa per fer aquesta afirmació.
3. Us presento l’Albert, el nou mestre de música.
a. Li explico què fem, què esperem d’ell i com ens organitzem.
b. Em presento, li dono conversa i en cinc minuts ja li sé la vida.
c. Procuro que se senti còmode, que no es trobi desubicat.
d. De quina escola ve? Quina metodologia aplica? Quins grups té?
4. Sobre la taula del menjador hi ha una caixa d’Ikea.
a. Començo!
b. Truco a la Clàudia perquè m’ajudi, que serà més divertit.
c. Em sembla que el Markus té el mateix moble… li preguntaré si el podem muntar junts.
d. Obro les instruccions. Pàgina 1.
5. ¿I si posem síndria al gaspatxo?
a. D’acord. Si no ho provem no sabrem si hi queda bé.
b. I tant! I també unes quantes fulles de menta!
c. No ho sé… jo no faria experiments estranys.
d. Quina quantitat de síndria? Si en posem massa canviarà la proporció de líquid i l’acidesa.
6. Merda! Acaben de cancel·lar-nos el vol!
a. Vigila’m la maleta, que vaig al taulell a mirar alternatives.
b. Comença l’aventura abans del previst!
c. Tranquils, esperem a veure quines altres opcions ens ofereixen.
d. Obro l’app: vols alternatius, horaris, condicions legals de la
companyia…
7. Recordeu que demà s’implanta el nou protocol.
a. Perfecte. Ja resoldré els problemes a mesura que es presentin.
b. Que bé! Tinc moltes ganes de posar-lo en pràctica.
c. ¿Sabeu si a l’equip de la Sandra ja han començat? Parlaré amb ella.
d. D’acord, però vull saber quins canvis hi ha respecte del protocol
antic.
¿Ho tenim? Ara compteu les respostes. Les a són vermelles, les b són grogues, les c són verdes i les d són blaves. Ah, i tingueu en compte que tothom té encara que sigui una mica de cada color —en mostrem més un o altre segons la situació—, però n’hi sol haver un de predominant, que és el que ens caracteritza.
* Vermell - Dominant
Prens el timó a la mínima, t’encanten els reptes i vas per feina. No acostumes a necessitar gaire estona per prendre decisions.
Superpoder vermell: Fas que les coses passin.
Pega vermella: Pots semblar massa autoritari.
* Groc - Influent
Ets entusiasta, xerraire i optimista. T’agrada la gent, compartir idees i convertir qualsevol situació en una experiència divertida.
Superpoder groc: Encomanes bona energia.
Pega groga: Tens tendència a dispersar-te.
* Verd - Conciliador
Saps escoltar, tens una actitud conciliadora i pacient. T’agrada que les coses funcionin sense estridències i tries abans l’harmonia que el conflicte.
Superpoder verd: Dones estabilitat.
Pega verda: Pots arribar a cedir més del compte.
* Blau - Analític
Comproves, ordenes, prioritzes i tornes a comprovar. Abans de decidir res vols saber-ne el què, el com, el quan i el perquè. T’agraden les coses ben fetes.
Superpoder blau: Detectes errors que els altres ni sospiten.
Pega blava: Dones massa voltes abans de decidir les coses.
I, em sap greu, però us he de deixar. De totes les coses importants a la vida ara em veig empesa a endinsar-me en les vides de les Wonder Women, Elizabeth Holloway i Olive Byrne —¿de quin color devien ser?—, perquè tinc la sospita que foren, amb molta diferència, els éssers més interessants de can Moulton Marston.