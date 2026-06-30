El 3 de juny de 2010 es va aprovar la llei que reconeixia legalment la llengua de signes catalana com una llengua de ple dret i una part essencial de la comunitat lingüística de Catalunya. Des de llavors, en el calendari, aquesta data s’ha convertit en el dia de l'LSC (llengua de signes catalana).
Coincidint amb l’efemèride i per a commemorar-la, el passat 3 de juny el Govern va presentar el nou Vocabulari Bàsic ampliat. El Vocabulari Bàsic és un recull de lèxic amb caràcter divulgatiu que pretén acostar la llengua de signes a la població general. La incorporació de 730 nous mots que s’afegeixen als ja 2.480 suposa un guany i una constatació que l’LSC és viva i en constant evolució. Ja ho anunciava el lema de l’acte “Una llengua que creix”, i amb aquesta nova reforma les oportunitats d'expressió s'expandeixen per a les persones signants. S'han incorporat totes les paraules pertanyents al vocabulari dels nivells A1 i A2 i, s'ha introduït una organització de mots al voltant de 10 àmbits temàtics: persones i relacions, salut i cos, animals i natura, esports i lleure, transports i mobilitat, ensenyament i treball, tecnologia i comunicació, llar, alimentació i vida quotidiana, societat i cultura i toponímia.
L’acte va tenir lloc al Palau Robert i va comptar amb entitats i representants de la societat vinculats a l'LSC. Iolanda Batet, tècnica responsable del primer vocabulari, i Marta Bosch, tècnica de planificació lingüística van ser les encarregades d'explicar la presentació de l’ampliació. A més a més, Rosa Boldú va intervenir com a persona referent i experta en LSC i, hi va haver una mostra de poesia visual a càrrec d’Èric Alcàntara.
El conseller de política lingüística Francesc Xavier Vila va ser l’encarregat de cloure la jornada. En la seva intervenció va recalcar el compromís de la conselleria amb l’eliminació de barreres i la correcció de les desigualtats perquè tothom pugui exercir els seus drets lingüístics.