"Digues, què penses fer amb la teva única, salvatge i preciosa vida?" Ens preguntava la poeta Mary Oliver (Maple Heights, 10 de setembre de 1935 - Hobe Sound, 17 de gener de 2019). Amant de la natura, va rebre premis de gran prestigi com el Pulitzer o el National Book Award. Us oferim un tast del llibre Ocell roig, publicat per Godall Edicions en la traducció de Corina Oproae, que al pròleg diu: "En aquest recull de poemes Mary Oliver, com a tots els seus llibres, ens sorprèn amb l’observació acurada de la natura, amb la identificació gairebé mística amb el món natural, amb la gratitud davant del que se’ns ofereix a cada instant. [...] Com a bona seguidora de Walt Whitman, des d’una perspectiva poètica neoromàntica, Mary Oliver aconsegueix decantar la balança cap a l’alegria de viure, de trobar vida i lliçons de vida en el mal i en el bé, en la foscor i en la claredat, en l’interior i en l’exterior, en la vida i en la mort. I aquestes lliçons de vida ens les transmet a nosaltres com a lectors." Us n'oferim aquest poema:
No vull viure una vida petita
No vull viure una vida petita. Obre els ulls,
obre les mans. Acabo de tornar
dels camps saborosos, del sol
que em besava amb la boca daurada pel camí
(obre les mans) i dels núvols alats sota el vent
que em perseguien i pensaven potser que els podria
péixer, però no, porto aquests cors
només per a tu. Mira quants, mira que petits
però tan dolços i potser l’últim regal
que mai no faré a ningú en aquest
món d’esperança i esculls, atura’t.
Mira’m. Obre la vida, obre les teves mans.
I don't want to live a small life
I don't want to live a small life. Open your eyes,
open your hands. I have just come
from berry fields, the sun
kissing me with its golden mouth all the way
(open your hands) and the wind-winged clouds
following along thinking perhaps I might
feed them, but no I carry these heart-shapes
only to you. Look how many how small
but so sweet and maybe the last gift
I will ever bring to anyone in this
world of hope and risk, so do.
Look at me. Open your life, open your hands.
Ocell roig
© Mary Oliver
© 2018, Corina Oproae, per la traducció i el pròleg
© 2018, Godall Edicions, per l'edició en llengua catalana