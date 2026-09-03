Un lloc anomenat casa

Avui em llevo amb la tristor d’unes imatges doloroses; pobles arrasats per l’aigua furiosa que s’ha desbordat des del Tibet arrossegant-ho tot al seu pas

Una casa pròpia
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Foto: Sandra Freijomil
Foto: Sandra Freijomil

Té els cabells negres i uns llavis carnosos que serien l’enveja d’aquest món occidental tan boig. Uns ulls ametllats, foscos de color, però lluminosos pel que fa a allò que transmeten: honestedat i confiança. Es diu Ujwal i durant uns dies viu en un petit autobús. N’és el vigilant i ha de tenir cura que el vehicle no es quedi mai sol; no perquè hi hagi risc que robin, al Nepal no hi ha aquesta mena de perills, però sí que l’abonyeguin i no se’n facin càrrec. L’Ujwal somriu amable i atent, però cada dia que passa té els ulls més ullerosos, el rostre cansat i la roba una mica més bruta. Deu tenir una llar en alguna banda, però ara per ara, casa és un autobús que manté net i llit els quatre seients del darrere que fan la funció de matalàs boterut.

Duu un sari de color verd i va descalça. La Sita s’aixeca a les cinc per ser la primera a arribar al pou i fer anar la maneta amb energia perquè brolli força aigua i així l’Aishwarya pugui fregar els bols i les olles. Després es renten totes dues les aixelles i les cames, també les ungles plenes de fang de plantar els arrossars, amb el sari posat i aprofitant per fer neta la roba mentre el gall despistat fa estona que crida. Quan l’Aishwarya endreça els pots damunt un tauló en una cabana feta amb fustes, fang i excrements, la Sita aprofita, asseguda en una pedra, per mirar els últims TikToks.

Una cara excessivament maquillada treu el cap per la finestreta del palauet de Katmandú. Són quarts de dotze i al pati hi ha prou gent amuntegada i disposada a contemplar la Kumari. Li han pintat els ulls de negre, amb una línia gruixuda que puja des del lacrimal fins al naixement dels cabells i duu els llavis molt vermells, com el vestit. No somriu. Té tres anys i en fa un que viu al palauet. S’hi quedarà fins a la menstruació, aleshores podrà tornar amb la família i viurà una vida normal.

Avui em llevo amb la tristor d’unes imatges doloroses; pobles arrasats per l’aigua furiosa que s’ha desbordat des del Tibet arrossegant-ho tot al seu pas. I no puc deixar de pensar en els morts, però també en totes aquestes persones que s’han quedat sense casa, sense aixopluc. He passat quinze dies al Nepal i no he visitat cases d’artistes, d’escriptors ni de pintors reconeguts, el nom dels quals constarà als manuals d’història, però més que mai he entès totes les formes d’un lloc anomenat casa.

Foto: Sandra Freijomil
Una casa pròpia
Ser qui vols ser
Sandra Freijomil

"Una casa pròpia" és una secció de Sandra Freijomil en què mostra com les llars dels escriptors condicionen el que escriuen i el que viuen.

 

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Publicació: 03 de setembre de 2026 a les 18:36
Modificació: 03 de setembre de 2026 a les 18:38
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