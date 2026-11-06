Fantasmes

Perquè el camp fos més gran, obrien les portes de les diferents cambres i així podien córrer pertot

No soc una pipa
Passadís Passadís
Autor
«Interior de la casa de l'artista», de Vilhelm Hammershøi
«Interior de la casa de l'artista», de Vilhelm Hammershøi

Llegeixo que el quadre és del 1914 i m'imagino que la casa s’ha quedat buida perquè els nois són a la guerra. Dos nois, m'imagino. El Theodor i l’Elias. Un tornarà, l’altre no. La mare, de vegades, es passeja per les habitacions i els recorda de petits, entremaliats, però obedients, sempre alegres. Els seus nens. De vegades sortia a comprar i quan tornava se'ls trobava jugant a pilota com desesperats. Perquè el camp fos més gran, obrien les portes de les diferents cambres i així podien córrer pertot. En comptes de prohibir-los jugar, la mare va decidir buidar les prestatgeries d'objectes que es poguessin trencar, i després també va fer retirar les prestatgeries.

Una casa buida dona per molt i també em puc imaginar que el que fa la dona de la pintura és donar-hi un últim cop d'ull, abans de marxar-ne per sempre, sense saber del tot si hi ha estat gaire feliç, ni quantes coses d’ella es quedaran flotant per les estances a l'espera de rebre els nous inquilins. Tinc una amiga mig mística que quan se’n va de viatge o fa una estada en algun lloc o altre, el primer que fa és copsar les energies de la casa per veure si hi ha fantasmes. Un dia vam anar amb una colla a un allotjament rural i només creuar la porta ens va dir, molt seriosa:

—No sé si ens hi hem de quedar.

—¿Per què?

Sense contestar, ens va menar fins al mig del menjador i ens va preguntar si no notàvem res. Uns li vam fer broma, els altres no. Després va anar obrint les portes i finestres de baix, i després les portes i finestres del pis de dalt. Fora, fora, anava dient. De tant en tant ens demanava que l’ajudéssim a moure algun moble, una taula, una prestatgeria; en alguna habitació ella mateixa en va tapar el mirall, en una altra va despenjar un quadre i el va deixar sota el llit, etc.

—Ja està. Per dues nits no crec que passi res —va dir al final.

Els misteris d'una casa buida són insondables. Mentalment, puc tornar a les diferents cases on he viscut, des del primer pis, petitíssim, a Terrassa, on hi vaig viure la primera infància, fins a l'apartament d'Altafulla, la casa d'Òrrius, el pis de Premià, el segon pis de Terrassa, on hi vaig encetar la pubertat, el refugi militar de Cerler, el pis d'Amílcar o la casa vellíssima de la Nou de Gaià, i per cadascun d'aquests espais m'hi puc tornar a passejar, i de fet m'hi passejo, sense ensopegar gaire amb la gent que les deu habitar ara —només ensopego una mica amb els meus pares al segon pis de Terrassa, ens fem vells— i sense que el pintor de torn em vegi ni sàpiga ben bé que és justament per la nostra presència quasi invisible que ha decidit pintar-los.

Amb l'excusa de tornar a aixecar el cap com quan era petit, Pep Puig s'aturarà de tant en tant davant d'una pintura per veure si se la pot endur cap a alguna banda. El quadre al Pep, no a l'inrevés. A part d'un quadre mític de Rene Maggrite, "No soc una pipa" a partir d'ara també serà una secció de Catorze.

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Publicació: 06 de novembre de 2026 a les 12:52
Modificació: 06 de novembre de 2026 a les 15:55
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