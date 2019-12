La culpa es de uno

Del llibre "El amor, las mujeres y la vida" (Alfaguara), de Mario Benedetti



Foto: Lucy Marti Del llibre "El amor, las mujeres y la vida" (Alfaguara), de Mario Benedetti

Quizá fue una hecatombe de esperanzasun derrumbe de algún modo previstoah pero mi tristeza sólo tuvo un sentidotodas mis intuiciones se asomaronpara verme sufriry por cierto me vieronhasta aquí había hecho y rehechomis trayectos contigohasta aquí había apostadoa inventar la verdadpero vos encontraste la manerauna manera tiernay a la vez implacablede desahuciar mi amorcon un solo pronóstico lo quitastede los suburbios de tu vidaposiblelo envolviste en nostalgiaslo cargaste por cuadras y cuadrasy despacitosin que el aire nocturno lo advirtieraahí nomás lo dejastea solas con su suerteque no es muchacreo que tenés razónla culpa es de uno cuando no enamoray no de los pretextosni del tiempohace mucho muchísimoque yo no me enfrentabacomo anoche al espejoy fue implacable como vosmas no fue tiernoahora estoy solofrancamentesolosiempre cuesta un poquitoempezar a sentirse desgraciadoantes de regresara mis lóbregos cuarteles de inviernocon los ojos bien secospor si acasomiro como te vas adentrando en la nieblay empiezo a recordarte.