Quedaran les lletres

El poeta Agustí Bartra va néixer a Barcelona el 8 de novembre de 1908 i va morir a Terrassa el 7 de juliol de 1982. Foto: emdot

Quan de mi, finalment, sols quedaran les lletresposades com ocells damunt els cables tensosdels esperits fidels als himnes de la vida,un martell plorarà per la llum apagada.El dia portarà corones de mimoses.Potser hi haurà perdó en la mar que no calla.El sol tindrà a la boca la seva semprevivai noves veus diran l'alegria de l'aigua.Els vent devastarà el fanal i l'estàtua.Els estius lluiran les seves bruses groguesi el bastó blanc del cec sonarà als carrers grisos.Entre les roques aspres i als boscos de les ànimes,Orfeu seduirà les anònimes bèsties.Vindran els plenilunis a fer fremir les vergesque esperaran l'amor entre els grills i l'acàcia.Jo ja no tindré rostre. A mes oïdes d'herba,el temps farà dringar un cascavell d'estrelles...