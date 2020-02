Ajudar els fills a estimar la lectura

Foto: Mark Zamora

"Sabíeu que la implicació de la família és un factor determinant per a l’èxit escolar? El suport que podeu oferir des de casa és afectiu, de proximitat, quotidià, de fer veure i viure la lectura com quelcom necessari per al creixement intel·lectual de totes les persones." Ho diu Jaume Centelles, que ha treballat durant quaranta anys a l’escola Sant Josep–El Pi com a mestre d'infantil i com a responsable de la biblioteca escolar, i que col·labora en el Lecxit , el programa de la Fundació Jaume Bofill que, a través del voluntariat , vetlla perquè els infants millorin la seva comprensió lectora i, així, el seu èxit educatiu."Acompanyar la lectura és bo per als vostres fills però potser no us heu adonat com resulta de beneficiós, també, per a vosaltres mateixos. Al voltant de la lectura les consultes més habituals que es fan són dues: una, sobre com ensenyar a llegir als fills, i una altra, sobre com ajudar-los a estimar la lectura. Per donar resposta a aquests dubtes hi ha diversos trucs, tècniques o consells. Els més senzills i fàcils d’aplicar són aquests."Habiliteu un espai a casa per endreçar els seus llibres. Pot ser una prestatgeria o una senzilla maleta (folrada, això sí, amb vellut vermell a l’interior, com si fos un cofre dels tresors).Trobeu temps per llegir. Junts, que notin que els hi dediqueu el vostre temps, que notin que compartiu històries, sentiments, que percebin que l’estrès i els problemes queden aparcats momentàniament. És preferible que sigui una activitat diària (breu, d’uns quinze minuts) que fer una sessió llarga cada setmana.Aneu amb ells a la biblioteca més propera a demanar en préstec llibres, revistes especialitzades i documents dels temes que els interessin.Regaleu-los llibres els dies assenyalats (aniversaris, Reis, Sant Jordi, inici de les vacances, assoliment d’un èxit escolar).Subscriviu-los a alguna revista que els interessi (de cotxes, tebeos, humorística).Sigueu un model. Comenteu-li les vostres lectures, que vegi com us ho passeu de bé, com us apassioneu llegint. El vostre fill se sentirà atrets pels llibres que us veuran llegir (novel·les, llibres de receptes, etc.) i comprendrà que la lectura és quelcom que necessitem. Els nens aprenen per imitació.Interesseu-vos pel que està llegint. Llegir junts enforteix els lligams afectius i les habilitats de comprensió. Mentre llegiu, convé que els hi feu preguntes (què li ha dit la guineu quan ha sabut que...?) i els feu imaginar que hagués passat si tal personatge hagués reaccionat d’una altra manera (i si en lloc de triar el camí de la muntanya, hagués triat el de la platja?)Porteu sempre un llibre a sobre i aprofiteu aquells moments morts a la parada de l’autobús, a la sala d’espera del metge o a la perruqueria.Feu que ajudi a casa fent la llista de la compra, llegint la recepta del dinar, les instruccions d’un joc de taula nou, un article d’actualitat, etc. Aprofiteu tots els moments de rutina diària per crear hàbits on la lectura i l’escriptura hi siguin present.Feu-los adonar de les paraules que troben pel carrer (rètols de les botigues, etiquetes, embalatges, etc.). Veure paraules impreses permet connectar els sons i les grafies. Quan passegeu, assenyaleu rètols, tanques publicitàries o cartells, i pregunteu als vostres fills si saben altres paraules que comencin per la mateixa lletra o si coneixen alguna que rimi, per exemple.Deixeu escampats llibres per tot arreu, fins i tot al cotxe. L’objectiu final és fer de la lectura un gest natural i mostrar que la lectura és per tot arreu, tota la vida.No imposeu la lectura. Llegir és un joc que requereix anar a poc a poc, construint significats, un joc on s’hi accedeix amb bastides sòlides, sense pressa. Si teniu pressa perquè aprenguin, si els obligueu a llegir, potser acabaran fugint de la lectura. Tots els nens aprenen al seu ritme, així que és millor que ho facin de manera agradable. Deixeu que el vostre fill esculli els seus propis llibres.Per ser un bon lector, cal llegir. I recordeu que per aconseguir-ho, us heu de proveir de paciència, ser amables amb els vostres fills i sobretot...Tenir confiança perquè se’n sortiran, segur.