Quan moltes rates viuen juntes en un espai molt petit hi ha la possibilitat que les cues se’ls creuin, se’ls nuïn, sobretot quan el lloc és brut de sang, excrements o fang ressec que s’impregna a les cues dels animals i facilita que s’enganxin les unes a les altres. Entrellaçades, viuen i creixen integrant el que es coneix com a Rei de rates, un fenomen que s’ha especulat que pot ser causat també quan una rata aconsegueix ser una autoritat per a les altres.

Raquel Santanera (Manlleu, 1991) pren el nom d’aquest fenomen i les rates com a fil conductor per a titular el poemari Reina de rates. Crònica d’una època (Pagès Editors), guanyador del 36è Premi de Poesia Miquel Martí i Pol, una obra de la qual el jurat va destacar-ne la combinació de la tradició amb la modernitat, la veu capaç d’eixamplar els límits dels gèneres literaris i la gran diversitat de temes. Us convidem a llegir-ne cinc poemes.

Foto: Catorze

el devot

entremig de la història hi ha el que no calla.

Misael Alerm

et diran que tot aquella lluïssor que parpelleja entre els turons primitius

no són desitjos. cap urpa divina no grata el mantell

per enviar-te estels. vols les cadenes fulgents mentre mires com cau

sorra del cel a la terra. allò que t’incendia l’iris són els leds

de torretes i casones

dels garatges i terrasses d’antics i nous acomodats.

i quan agafes la fona i els dispares no aconsegueixes trencar cap llum.

allà a dalt les festes són perpètues

allà a dalt sí que hi plouen estrelles

però si els deixes a les fosques et canviaran els arguments.

així que

aboca’ls la cisterna sobre els caps

recorda’ls l’angoixa de la història.

tu

digue’ls d’on vens.





la feina dels ídols

qui gaudeix dirigint-nos, qui compra i ven bestiar

a la vall de la ira?

Ramon Ramon

vam passar-nos la tarda llançant forques

contra les bombetes del sostre

i recollíem els vidres que queien

per posar-los dins d’un embut:

així era com omplíem les bombones.

els que recullen llum segur no érem mare…

a la matinada amb les mans brutes canviàvem d’arma

i després perseguíem les rates i no totes es queixaven

que es deixaven fer

anaven cegues i cansades

escorcollades per la història de sempre mare…

els importava ben poc el que féssim amb elles

només volien que els diguéssim qui érem.

així que les vam ajeure amb nosaltres i

a poc a poc els recargolàvem el coll amb filferro.

la seva submissió ens recordava la nostra. ens feien ràbia mare…

una ràbia que travessava fronteres

i enceràvem amb ella els passadissos dels aeroports.





la història

sàdiques les blondes de les bates

d’un pati d’escola quan

dues nenes s’apuntaven amb les robes

i jugaven a explicar-se un conte

que no s’acabés mai.

perdia qui descavalcava els dies

i guanyava qui es pintava a la cara uns ossos

tot dient que feia de mort

per col·locar

pedra sobre pedra i cridar:

he lapidat la rara

i ara soc la vida ufana

i ho escriuré

com jo voldré.





esoterisme fanàtic III

mentre dura espero amb els braços en creu

i res més que segellar el tall de les anques

pot ser deliri. he notat abans el festeig

que semblava un efecte

i et pretenia com el miracle

que m’arrenqués l’esquella d’un cop.

però no hi ha palla sota tanta improvisació

ni taula on sostenir aquest gest ocular.

els claus que guardes a la butxaca

i que no em claves són el teu despotisme.

ben sospesat això no era enamorar-se

era devoció empesa per xiprers alts i ben plantats.

una pulsió de mort

algú algun dia va escriure.





les ocioses

a la meia

abisme i torbació en plena tarda torta

mentre esperem com si en una discoteca

hi fes pregó algun astre despullat.

tenir ganes de tornar a casa però no

remunta el parc més frondós que

qualsevol pista de muntanya.

l’olor d’amoníac ens entra fins la tràquea

i xarrupem el desencís

de torres fumejant

xemeneies salades a l’horitzó.

passa una rata sense cua i ningú l’ha vist.

ha fet tant de vent

que una antena ha caigut a terra

partir-nos la broma

aixafant-nos la salivera.

si fóssim algú de profit

hauríem trobat en el camí de tornada

però els rots de gas i taquicàrdies

ens permeten derrapar.

si en haguessin dit voleu!

hauríem arrelat com una fageda

només per fastiguejar.

ens agrada molt la mandra

que es belluga

lletosa

cegada d’amor

plena d’excuses

totes seves

i de baixada.

Reina de rates. Crònica d’una època © del text: Raquel Santanera Vila, 2020.

© d’aquesta edició: Pagès Editors, SL, 2021.



